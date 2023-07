Cerca di evitare l’arresto: si nasconde sotto al letto

Su di lui pendeva una condanna per violenza sessuale ormai vecchia di tre anni. Ma evidentemente era preparato all’arresto, perché quando gli agenti del commissariato di polizia si sono presentati alla porta portarlo in carcere, lui non si è fatto trovare. Sì, perché per la madre: "Non si vede da tre giorni", ma in realtà era nascosto sotto al latto.

Protagonista un cittadino marocchino classe 1995, finito in con i ferri ai polsi a Fontanelice (e poi portato alla Dozza), sabato scorso.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini agli ordini del dirigente Luciano Di Prisco, il 28enne era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale. L’uomo doveva finire di scontare la propria pena (un anno e quattro mesi) in carcere per una condanna datata 2020 per reati di violenza sessuale.

Da qui l’indagine dei poliziotti per trovarlo. Gli agenti, sono arrivati fino alla casa di Fontanelice della madre, dove si era trasferito.

A quel punto è successo quanto già raccontato: la donna avrebbe negato la presenza del figlio dicendo che "non lo vedo da almeno tre giorni", hanno riferito i poliziotti.

Gli agenti, in seguito agli accertamenti dei giorni precedenti, hanno perquisito a fondo l’abitazione, trovando il giovane nascosto sotto il letto. Il 27enne è sato così portato in cacere per scontare la pena residua.