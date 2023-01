Cerca di uccidersi, salvata dai poliziotti

Salvata dal tempestivo intervento di due agenti di polizia, seguito dall’arrivo dei soccorritori in elicottero, la donna di 60 anni che ieri mattina aveva deciso di farla finita ingerendo una grossa dose di medicinali per poi abbandonarsi sul sedile della propria auto con il naso chiuso da una molletta.

Succede tutto attorno alle 8.30 tra le vie Ghiandolino e Sabbioni, sulle colline imolesi. Impegnati in un servizio di controllo del territorio, gli agenti notano una vettura apparentemente abbandonata in un grande campo agricolo, ben lontana dalla strada. Dopo essersi avvicinati a piedi, percorrendo alcune centinaia di metri in mezzo all’erba e al fango, scoprono che l’auto ha il motore accesso e i finestrini chiusi. All’interno dell’abitacolo, una donna seduta sul sedile dell’autista in evidente stato di incoscienza.

La signora, con il viso pallido e le labbra scure, si era messa sul naso una molletta per bucato per poter bloccare la respirazione. I poliziotti gliela tolgono e chiamano la centrale operativa, in modo che quest’ultima possa allertare i soccorritori. Nel frattempo, sul sedile del passeggero notano una scatola di tranquillanti semivuota e altre confezioni di medicinali piuttosto sguarnite. Arrivano due auto del 118 e l’elisoccorso, che trasporta la donna all’ospedale Santa Maria della Scaletta. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia provinciale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di via Mazzini, la donna si era allontanata da casa la sera prima manifestando chiari intenti suicidi. Tra l’altro, una volta finita nel campo dopo aver abbandonato la strada, la sua auto aveva rischiato di finire in un vicino lago artificiale, ma la donna ne ha arrestato la corsa frenando in maniera decisa e rimanendo poi impantanata.

Pur mettendo in risalto "la grande professionalità e lo spirito di sacrificio dei colleghi", Tonino Guglielmi, segretario provinciale del Sap (Sindacato autonomo di polizia), sottolinea la necessità di rinforzare l’organico del commissariato di via Mazzini per compiere operazioni fondamentali come quella di ieri mattina.

"Sono ormai anni che lottiamo con i vari questori che si sono succeduti affinché vengano assegnati nuovi agenti al territorio – ricorda –. A Imola siamo sotto organico e i colleghi lavorano in condizioni difficili. Quindici anni fa avevamo 80 agenti, oggi sono solo 60: così è impossibile controllare un territorio così vasto e importante. È ora di trovare una soluzione".