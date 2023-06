Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi: risate sul circuito per solidarietà

Tutto pronto in Autodromo dove questa sera alle 21 è in programma lo spettacolo di Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi. Fissato da tempo nel calendario del tour dei tre comici emiliano-romagnoli, lo show assume oggi anche un valore di solidarietà, alla luce dell’emergenza maltempo che ha duramente colpito la Romagna, compresa parte del territorio imolese.

Studio’s e Patrick Contarini (Spettacoli pro srl), produttori e organizzatore dell’evento, devolveranno infatti parte dell’incasso in beneficenza alle zone alluvionate, in particolare alla raccolta fondi attivata dal Comune. Lo spettacolo si terrà nel paddock 3, in via Malsicura (dietro le tribune), da dove si potrà accedere e lungo la quale si potrà parcheggiare (a pagamento).

Giacobazzi e Cevoli, i due ambasciatori della comicità romagnola, mettono in scena uno spettacolo adatto solo a chi ha addominali abbastanza allenati a ridere. Il tutto viene ‘benedetto’ dalla comicità emiliana dello ‘zio Duilio’ Pizzocchi: istituzione, amico, autore e mentore dei primi due. Per assistere allo spettacolo sono disponibili biglietti da 25 a 40 euro secondo la tipologia del posto, acquistabili tramite www.ticketone.it , www.tickmaster.it , www.vivaticket.it e www.boxerticket.it. I biglietti possono esser acquistati anche direttamente all’ingresso dell’area spettacolo nel paddock 3. Ricavata un’arena con circa tremila posti a sedere.