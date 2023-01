Cgil, Collina resta alla guida "Pronti a un lavoro difficile"

Mirella Collina è stata rieletta segretaria generale della Camera del Lavoro territoriale. La conferma è arrivata ieri pomeriggio, al termine della seconda giornata del decimo congresso della Cgil di Imola che si è tenuto negli ultimi due giorni all’hotel Olimpia, davanti a un discreto numero di partecipanti tra i quali diversi ospiti istituzionali importanti. Dopo l’elezione degli organismi dirigenti, direttivo e assemblea generale, da parte dei delegati al congresso, è stata proprio la neoeletta assemblea generale composta da 72 componenti a riconfermare l’incarico alla Collina, su proposta di Giuliano Guietti della Cgil Emilia-Romagna.

La seconda giornata di lavori è stata caratterizzata da un dibattito propositivo grazie ai numerosi interventi dei delegati, dei segretari e funzionari di categoria, dei responsabili del Patronato e del Caaf, concluso dal già citato Guietti. "La Cgil fa molto, tutti i giorni, ma non basta – ha avvertito l’esponente regionale del sindacato –. Ci attendono sfide difficili che implicano anche cambiamento dell’organizzazione per riuscire a rappresentare tutto il frammentato mondo del lavoro e dare voce a tutte le lavoratrici e i lavoratori".

Da parte sua, Collina ha indicato la strada da seguire nei prossimi mesi. "Confermo il mio impegno e la prima tappa sarà formare la nuova segreteria, allargata a più componenti rispetto ai due attuali – ha avvertito –, per programmare il difficile lavoro che ci attende per tutelare tutti coloro che si affidano alla Cgil, che resta un punto di riferimento anche nel nostro territorio".

Già nella sua relazione di giovedì, analizzando i dati dell’Osservatorio sull’economia e il lavoro nel circondario imolese, Collina aveva indicato le azioni da mettere in campo in futuro. "Abbiamo siglato importanti accordi territoriali e metropolitani sulla buona qualità del lavoro che – aveva sottolineato la neo confermata segretaria generale della Cgil – hanno come primo obiettivo il contrasto alla precarietà e la parità salariale di genere, perché voglio sottolineare che la maggioranza delle donne italiane non è retribuito adeguatamente, penalizzate da contratti precari e part time involontari. Ora serve concretizzare questi accordi per modificare lo stato delle cose sul nostro territorio. Guardando al futuro, ritengo importante continuare a incalzare i comuni per convincerli a lavorare insieme, perché è l’unica modalità per portare sviluppo, risorse economiche e rafforzare il circondario imolese, in quanto interlocutore principale della Città metropolitana".