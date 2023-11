Cgil e Uil: sciopero ok : "Scelta la strada giusta"

Adesione "alta" all’astensione dal lavoro e una "folta partecipazione" alla manifestazione che si è svolta a Bologna in mattinata. È il bilancio tracciato da Cgil e Uil Imola in merito allo sciopero generale nazionale che ieri ha interessato tutti i servizi pubblici.

Secondo quanto riferito dai sindacati, le scuole gestite direttamente dal Comune di Imola hanno visto una partecipazione del 75% delle lavoratrici e dei lavoratori che operano in quei servizi, così come nell’ambito dell’inclusione scolastica la percentuale di adesione è stata del 70%.

"Più complesso è il conteggio per chi opera nella sanità o nei servizi residenziali svolti gestiti direttamente da Asp – riferiscono Cgil e Uil – in quanto la legge 1462000 prevede dei contingenti di personale che è obbligato a lavorare per cui la percentuale va misurata su coloro che non erano compresi nei servizi minimi essenziali da garantire. E spesso, per carenza di personale, chi lavora all’interno dei servizi minimi coincide con le lavoratrici e i lavoratori che quotidianamente prestano servizio in quelle strutture, impedendo così la partecipazione allo sciopero".

La percentuale di adesione nella logistica, proseguono i sindacati, si avvicina al 40%.

"Tutti questi dati ci dicono che, dalla partecipazione e dalle preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, possiamo dire che abbiamo scelto la strada giusta – sintetizzano Mirella Collina e Giuseppe Rago, rispettivamente segretaria generale Cgil Imola e coordinatore confederale Uil Emilia-Romagna –. E non ci fermeremo".