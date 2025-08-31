Cgil in campo per i civili di Gaza

Sostenere la raccolta fondi lanciata a livello nazionale a favore della popolazione civile della Striscia di Gaza, "da mesi stremata da assedio, fame e violenze". È l’obiettivo del banchetto in centro organizzato sabato 6 settembre, dalle 9.30 alle 12, dalla Cgil territoriale di Imola.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale dal sindacaato in collaborazione con l’Associazione delle Ong italiane e con la Ong Ciss di Palermo, si inserisce in una mobilitazione che in tutta Italia vedrà lavoratori, pensionati, studenti, associazioni e cittadini uniti nell’appello per fermare la barbarie e chiedere un cessate il fuoco immediato.

Le donazioni raccolte contribuiranno a finanziare aiuti umanitari – cibo, medicinali e beni di prima necessità – destinati a comunità palestinesi e campi profughi. Non è la prima volta che la Cgil si attiva su questo fronte: nei mesi scorsi sono state organizzate due missioni via mare, con container partiti da Genova e consegne di ortaggi freschi a famiglie sfollate, grazie al coordinamento di cooperative locali.

"Ogni contributo, anche simbolico, rappresenta un segno tangibile di vicinanza – sottolineano dalla Cgil –. Oggi più che mai serve una voce collettiva che chieda corridoi umanitari, condanni l’occupazione e le deportazioni e sostenga il diritto alla pace e alla sopravvivenza della popolazione civile di Gaza".