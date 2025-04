"Che nostalgia dei tempi d’oro"

Amarcord. Con un’Imola vestita a festa per la F1 e le bancarelle sistemate lungo tutto viale Dante. Ma anche i campioni che si incontravano al bar, al ristorante e pure a mangiare un gelato a due passi dall’ingresso dell’autodromo: "Miti veri del calibro di Senna e Prost – riavvolge il nastro della memoria Monica Lanzoni -. I miei ricordi più belli sono legati alla F1 degli anni Ottanta e Novanta. Una F1 più umana e genuina, che andavo a vedere in circuito da ragazza, di quella di adesso". C’erano agli appostamenti sotto gli alberghi per conquistare l’autografo di uno o dell’altro pilota da mostrare agli amici. Senza dimenticare la bagarre per conquistare un posto alla Tosa: "Anche la F1 di adesso, però, è una risorsa importante per l’economia del territorio e perderla sarebbe una brutta botta".