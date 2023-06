Chiama i carabinieri e fa arrestare il ladro Blitz sventato al centro sociale Campanella

Non solo le abitazioni, ma anche bar e locali nel mirino dei ladri mano a mano che ci si avvicina all’estate. In particolare, l’altro giorno, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Imola hanno arrestato un 27enne, originario della provincia di Napoli ma di fatto domiciliato a Imola, con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’uomo, celibe, disoccupato, e già noto alle forze dell’ordine è stati fermato durante la notte di sabato scorso, poco prima che potesse realizzare il colpo.

A far scattare l’allarme – verso le 4:15 circa –, una telefonata. La centrale operativa dei carabinieri di Imola ha ricevuto una segnalazione sull’utenza “112” – numero unico d’emergenza – da parte di un privato cittadino.

Quest’ultimo ha raccontato ai militari di aver visto una persona che tentava di introdursi all’interno del bar del centro sociale Campanella di via Curiel.

Sono così scattati gli accertamenti dei militari.

Prontamente intervenuti sul posto con una pattuglia, gli uomini dell’Arma hanno notato subito un uomo. Il predone si trovava vicino alla finestra collocata di fianco alla porta di ingresso del locale. L’uomo, alla vista dei militari, ha immediatamente cercato di allontanarsi e di nascondersi dietro un muro.

L’aspirante ladro è stato poi prontamente raggiunto e bloccato dai militari.

Gli accertamenti effettuati sul posto dai Carabinieri, hanno permesso di constatare che l’arrestato aveva danneggiato poco prima del loro arrivo, mediante l’utilizzo di una sbarra in acciaio utilizzata originariamente quale leva per il cric delle autovetture, sia la porta di ingresso al bar che la finestra posta di fianco.

Fondamentale la segnalazione del passante, grazie a quella è stato possibile attivare tempestivamente l’intervento della pattuglia dei Carabinieri.

L’uomo è stato quindi bloccato ed arrestato prima che riuscisse ad entrare all’interno del bar per commettere il furto. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 27enne è stato arrestato e, dopo la celebrazione del rito direttissimo, svoltasi nella mattinata di sabato scorso, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare giornaliera dell’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria.

Il fenomeno dei furti è da sempre in ascesa nei periodi estivi, quando case e a volte i locali sono più sguarniti. Tra i principali consigli delle forze dell’ordine c’è quello di installare un allarme collegato con il numero d’emergenza 112 per consentire un rapido intervento in caso di intrusione. O anche solo tentata, come in questo caso.

red. cro.