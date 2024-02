Chiesa di Nicolò e Domenico, percorsi storico-artistici alla scoperta dei tesori

Domenica 18 febbraio e domenica 25 febbraio due visite guidate in una delle più belle chiese della diocesi. Organizzate dal museo diocesano, saranno dei veri e propri percorsi storico-artistici che sveleranno al pubblico i tesori di fede e d’arte custoditi nella Chiesa dei Santi Nicolò e Domenico. Molto spesso i turisti, o gli stessi imolesi, che passano per la centralissima via Quarto si fermano ad ammirare lo splendido portale gotico incastonato al centro della facciata della chiesa. Anche se il complesso è oggi meno accessibile di un tempo, coloro che decidono di entrarvi, spesso mossi solo da curiosità, rimangono colpiti e sorpresi dalla moltitudine di opere d’arte che in esso è racchiusa: dalla pala di Ludovico Carracci nell’abside, al ciclo di affreschi trecenteschi nella Cappella delle Laudi, dalla secentesca Cappella del Rosario, alle sculture del ticinese Francesco Janssens.

Entrambe le visite guidate partiranno alle 15.30 con ritrovo in via Quarto 5, di fronte al portale gotico. Il costo della visita è di cinque euro a persona, gratis per bambini fino a 12 anni. Max 30 persone. Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 333 9782548 / mail: museo@imola.chiesacattolica.it.

La Chiesa dei Santi Nicolò e Domenico è parte dell’omonimo ex complesso conventuale domenicano, ora Museo di San Domenico. Si affaccia con l’abside sui giardini pubblici Rambaldi, costituendo uno degli angoli più affascinanti e incantevoli della città. La storia dell’edificio è perciò legata a quella dell’ordine dei Domenicani, che nel 1280 diedero inizio alla costruzione della chiesa e successivamente del convento. La chiesa gotica, completata nel 1374, fu nel ‘600 e nel ‘700 profondamente modificata all’interno.