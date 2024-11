Chiesa di Riviera, gioiello d’arte. Ultimati i restauri degli affreschi

Taglio del nastro per la chiesa della Visitazione della Beata Vergine di Riviera, un vero gioiello di arte e storia nel territorio di Casalfiumanese, dopo i lavori di restauro degli affreschi. Qualche giorno fa, alla presenza dei quattro sindaci della vallata del Santerno e del sacerdote don Giuseppe Zanotti, il luogo di culto ha aperto le sue porte anche alla cittadinanza per una serie di visite guidate curate dall’associazione ‘Federica Negri’: "Un intervento importante che restituisce alla comunità un patrimonio prezioso – hanno detto gli amministratori della collina –. Una perla della vallata, non visibile dalla provinciale Montanara, che ora potrà essere ammirata da tutti grazie agli intenti comuni di privati, associazioni ed aziende. Da qui in avanti, spazio alla promozione ed agli approfondimenti legati al sito". Dopo mezzo secolo di attesa, tra ricerche, indagini e studi, i capolavori della chiesa di Riviera sono stati strappati al degrado e al rischio di perdita totale. Decori, affreschi, antichi simboli e raffigurazioni agiografiche rimesse a nuovo dall’impegno di Margherita Monica Boffo coadiuvata da un team di esperti.