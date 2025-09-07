Chiesa di Spazzate torna a splendere, prima messa dopo l’alluvione

Imola, 7 settembre 2025 – La chiesa di Spazzate Sassatelli, colpita dall’alluvione, torna a splendere. E lo fa celebrando una messa serale, di rinascita, di fronte ai fedeli della frazione. Così, dopo più di due anni, la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate torna agibile. Nella struttura infatti era vietato l’accesso dopo i gravi danni dell’alluvione del maggio del 2023. Da qui l’avvio dei lavori di recupero, resi possibili grazie allo sforzo dei volontari e ai finanziamenti dell’Assicurazione Cattolica.

A dare il nuovo benvenuto ai fedeli in via Cardinala, al civico 7A, sono stati il vescovo di Imola monsignor Giovanni Mosciatti che ha celebrato la messa, il parroco di Spazzate Sassatelli don Massimo Pelliconi e il parroco di San Patrizio don Samuele Nannuzzi. “Ringraziamo coloro che si sono prodigati e il Signore che ha reso possibile tutto questo – ha sottolineato monsignor Mosciatti –. Siamo le pietre vive chiamate dal signore, la chiesa viva ha bisogno di un luogo in cui ritrovarsi”.

“In questa bellissima occasione il ringraziamento nasce dal cuore – ha insistito anche don Massimo –. Questo luogo ha ripreso a vivere”. La chiesa era diventata inagibile nel maggio del 2023, dopo essere stata colpita dall’alluvione in due occasioni diverse nel giro di poche settimane. Dopo la prima volta erano già iniziate le pulizie, ma l’argine del torrente Sillaro aveva riceduto in corrispondenza di via Merlo, provocando un violento allagamento che aveva travolto Spazzate Sassatelli. L’intera frazione era stata messa in ginocchio dalla doppia rottura: l’acqua aveva invaso campi e abitazioni private, con tanti danni per i cittadini. Ma i disagi non avevano risparmiato neppure la chiesa di Sant’Antonio Abate. All’interno dell’edificio e dell’abitazione del parroco l’allagamento aveva raggiunto un livello compreso tra i 70 e gli 80 centimetri, compromettendone seriamente la funzionalità.

I danni causati da acqua e fango, di oltre 100 mila euro, erano stati ingenti: pavimenti sommersi, gonfiatisi al punto di dover essere sostituiti, muri impregnati da riverniciare e impianti elettrici da sistemare. Fortunatamente gran parte della comunità si era rimboccata le maniche e aveva preso in mano una pala. Decine di volontari avevano aiutato a ripulire dal fango gli immobili della frazione, compresa la chiesa, sgomberando oggetti e arredi ormai irrecuperabili. Ad aiutare i residenti di Spazzate Sassatelli erano stati anche abitanti dei comuni vicini, assieme alla Protezione Civile e alle forze dell’ordine. Così, con i fondi di sostegno, sono stati garantito i nuovi pavimenti, il restauro delle pareti e la pulizia delle condotte fognarie. Un lavoro di squadra, insomma, che ha permesso alla chiesa di Sant’Antonio Abate di riaprire finalmente le porte ai suoi parrocchiani dopo oltre due anni. Ad accompagnare l’intera serata ci ha pensato il coro di San Giacomo.