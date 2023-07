Chitarre e ’blues lucano’ Si accende la sera del Giaz

Un’altra grande serata di musica quella di oggi sulla terrazza del Giaz che affaccia su viale Terme. Sul palco salirà Vince Pastano, chitarrista che fa parte ormai da dieci anni del gruppo di Vasco Rossi che fa sold out negli stadi più importanti d’Italia ogni estate. L’avventura col ‘Blasco’ ha reso noto il suo nome anche al grandissimo pubblico, ma in realtà Pastano molti altri estimatori, quelli della prima ora, li ha conosciuti ben prima del sodalizio col rocker di Zocca datato 2014, non fosse altro per aver messo in fila una serie di collaborazioni di grandissimo prestigio. Tra queste, quelle con Lucio Dalla e con Pino Daniele, solo per citare due artisti di primo livello, ma anche quella, che dura dal 2005, con il cantautore bolognese Luca Carboni. Pastano, che ha imbracciato da giovanissimo la chitarra, ha iniziato e prosegue anche una carriera parallela dal 2001, quella di produttore artistico. Proprio in questa veste ha fondato nel 2012 l’etichetta discografica Liquido Records, ma soprattutto in questo ruolo nel 2018, a seguito della scomparsa dello storico produttore Guido Elmi, ha prodotto artisticamente il VascoNonStopLive2018. Sul palco dunque come chitarrista, ma anche dietro le quinte nella realizzazione di arrangiamenti e scalette per uno spettacolo-monstre, quello di Vasco, riproposto anche negli anni a venire. A Castel San Pietro questa sera Pastano sarà in formazione coi Noisebreakers, con i quali è stato avviato un progetto nel 2022, mentre risale al 2021 la pubblicazione del brano "Nunn’è rrelore" figlio di un altro progetto davvero unico, quello di coniugare testi in dialetto lucano con sonorità che toccano blues, goth e tribal. Come per le altre serate, si potrà accedere sin dalle 20 per chi volesse cenare, mentre intorno alle 21.15 via al live di Pastano.

c. b.