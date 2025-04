Chiude Calzoleria Express . L’annuncio del titolare Gregorio: "Costretto da motivi di salute"

"Ringrazio la gentile clientela per la fiducia dimostrata nel tempo. Per motivi di salute ho dovuto cessare l’attività. Grazie di cuore a tutti". Queste sono le parole di saluto che si leggono su ’Angelo lustrascarpe’, il sito che descriveva l’attività di Angelo Gregorio. Poche parole che riassumono i motivi per cui il titolare del noto negozio ’Calzoleria Express’ di via Orsini, in centro, ha dovuto abbassare le serrande.

Una malattia invalidante al punto da impedire a Gregorio di riuscire a lavorare, portando non solo alla chiusura di un’attività che andava avanti da anni, ma anche alla conseguente perdita dell’unica fonte di reddito di cui disponeva il titolare. Una situazione che ha allarmato i familiari e chi gli è vicino, che hanno chiesto aiuto alla città.

Nei giorni scorsi, infatti, sulla piattaforma Go Fund Me è stata lanciata una raccolta fondi (arrivata a 5mila euro) da parte della madre di Angelo: "Mio figlio, calzolaio della storica bottega Express Imolese, è stato colpito da una malattia ancora non diagnosticata che gli impedisce di lavorare – scrive –. A causa di questa difficile situazione, infatti, ha dovuto chiudere la sua amata attività, perdendo la sua unica fonte di reddito. Questa raccolta fondi nasce con l’intento di aiutarlo a sostenere i costi della vita quotidiana e permettergli di concentrarsi sulla sua salute, senza il timore costante delle difficoltà economiche. Ogni contributo, anche il più piccolo, rappresenta un aiuto prezioso e un segno di solidarietà".

La passione per il lavoro artigiano era stata trasmessa a Gregorio dal padre, anche lui calzolaio, scomparso poco più di due anni fa.

"Chiunque conosca un artigiano sa quanto amore e sacrificio ci siano dietro ogni gesto, ogni riparazione, ogni cliente servito con cura – scrive ancora la madre sulla piattaforma –. Per mio figlio, il lavoro non era solo un modo per guadagnarsi da vivere, ma una passione, un’eredità di valori costruita nel tempo e tramandatagli dal padre. Se non potete donare, vi chiedo di condividere questa iniziativa: far sapere la sua storia può essere già un grande aiuto – conclude –. Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno darci una mano. Il vostro supporto significa speranza in un momento così difficile".

La clientela che avesse scarpe da ritirare troverà il negozio aperto per un’ultima volta sabato 12 aprile dalle 8:30 alle 13.

Francesca Pradelli