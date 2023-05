Chiuse scuole e centri diurni "Stiamo lavorando 24 ore su 24"

In seguito al permanere dell’allerta rossa idrica e idrogeologica con precipitazioni di forte intensità e possibilità di allagamenti, su indicazione della Protezione civile regionale e della Prefettura, e in condivisione con tutti gli altri sindaci della Città metropolitana, il sindaco Fausto Tinti ha disposto con ordinanza la chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna. Chiusi oggi anche centri diurni, laboratorio Zabina, ludoteca e centri giovanili comunali.

"Stiamo monitorando la situazione – sottolinea il sindaco Fausto Tinti – e la nostra squadra formata dalla Polizia Locale, dai dipendenti comunali e da tutti i volontari che da sempre intervengono sul territorio in caso di emergenza sta lavorando 24 ore su 24 da giorni. In costante raccordo con la Protezione civile, con la Regione e con la Città metropolitana, ci siamo preoccupati innanzitutto di mettere in sicurezza le aree più fragili del nostro comune e i cittadini che risiedono in prossimità di argini e punti critici, consegnando e predisponendo centinaia di sacchi di sabbia. In via precauzionale, e seguendo l’invito della Regione Emilia-Romagna, abbiamo deciso di disporre anche per la giornata di domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri diurni e del laboratorio occupazionale Zabina, aggiungendo anche la ludoteca e i centri giovanili. Allo stesso modo abbiamo chiesto alle imprese di attivare, laddove possibile, lo smart working per i dipendenti con mansioni che si possono svolgere da remoto e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario anche per alleggerire la viabilità dalla circolazione dei veicoli".

L’altro pomeriggio una ditta attrezzata e la Protezione civile hanno rimosso dal Sillaro dei tronchi bloccati al ponte di San Martino, mentre Alpini e Associazione Carabinieri hanno preparato centinaia di sacchi di sabbia e li hanno posizionati, a protezione di argini e abitazioni in punti critici del territorio. Come già accaduto nei giorni scorsi nella prima fase dell’emergenza, i volontari della Croce Rossa sono pronti a intervenire dove necessario con l’idrovora disponibile presso la loro sede.

"Raccomando ancora – aggiunge il sindaco - di evitare l’uso dei sottopassi, di rimanere lontani dai corsi d’acqua, di guidare con prudenza prestando attenzione a possibili frane sulla viabilità e, se si abita in case vicine ai corsi d’acqua, di prepararsi ad una eventuale evacuazione preventiva. Inoltre raccomando di non parcheggiare auto sotto ad alberature. Alle persone fragili raccomando di evitare di uscire di casa, e solo in caso di necessità".