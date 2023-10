Imola, chiuso per lavori il ponte di viale Dante

Imola (Bologna), 16 ottobre 2023 – È scattata oggi in tarda mattinata, dopo l’ora di punta, la prevista e ampiamente anticipata chiusura del ponte di viale Dante: una misura che avrà un impatto molto importante sulla viabilità imolese, in particolare nella zona sud, ma con ripercussioni ampie. Lo stop alla circolazione (esclusi pedoni e bici portate a mano) è necessario, come noto, per consentire agli operai di realizzare i lavori di consolidamento. La mattinata si è svolta quindi senza sostanziali problemi di traffico.

Secondo le previsioni il ponte sarà chiuso per quattro mesi, al termine dei quali (verso le fine di febbraio) l’asse di attraversamento sul fiume Santerno verrà riaperto alla circolazione stradale, in quanto i lavori proseguiranno nella parte sottostante. Attenzione però, il cantiere si svolgerà sostanzialmente in due fasi, con modifiche di maggior impatto durante la prima: nel corso dei primi 50-60 giorni di cantiere, infatti, dal momento che la prima campata del ponte penetra al di sotto delle vie Pirandello-Graziadei fino a metà dell’incrocio, verrà ristretta la strada. E dunque sarà consentita la percorribilità in una sola corsia delle vie Pirandello e Graziadei nelle adiacenze del ponte. Lo stop è necessario per consentire l’inserimento di micropali nella spalla Nord della struttura.

Fino a metà dicembre, verrà pertanto istituito un senso unico lungo via Pirandello, dall’altezza di via Boccaccio fino a via Graziadei e da qui in direzione piscina, per agevolare i flussi di traffico, in particolare al mattino, verso la zona industriale. Allo stesso tempo, via Graziadei all’altezza con via Manzoni, alla rotonda del Marinaio, non sarà percorribile in direzione piscina-viale Dante e sarà anche bloccato l’accesso da via Tabanelli su via Graziadei. Per chi proviene da Ravenna direzione Bologna, la deviazione consigliata è sulle vie Manzoni, Leopardi, Machiavelli, Zappi e Boccaccio.