Chiusura non prevista Viale Andrea Costa, la rabbia dei negozianti "Periodo sbagliato"

I lavori non previsti in viale Andrea Costa che porteranno alla chiusura del tratto dall’incrocio Carducci – De Amicis fino a quello con le vie Mentana – Aspromonte stanno generando malcontento ed indignazione tra i commercianti. Alcuni di questi, già fortemente penalizzati dai lavori di riqualificazione ancora in atto che hanno diminuito il flusso di clienti, si ritroveranno nuovamente a farne le spese durante la settimana pasquale.

"Indubbiamente avrei preferito che i lavori durassero meno, però se l’asfalto è da sistemare va fatto. Si spera che la durata effettiva sia quella pattuita. A me crea problemi così come li crea agli altri commercianti. Speriamo finiscano al più presto", dice Giovanni Villacorta di Cbweed Imola. Della stessa opinione anche il titolare del ristorante Ci.Bò Shady Nassif: " I lavori di riqualificazione erano in progetto da una decina d’anni: speriamo facciano un bel lavoro, concludendolo nei tempi previsti. Mi auguro che intervengano sui parcheggi e sulla pavimentazione che è dissestata". Favorevole seppur con qualche perplessità circa il periodo di attuazione dei lavori Lorena Ghini, di ‘Lorena Parrucchiere’: "A prescindere dalla Formula Uno, il viale andava sicuramente riqualificato. Credo sarebbe stato utile valutare bene il periodo vista la stagione dal clima ancora altalenante e soprattutto posticipare la chiusura di una settimana in modo tale da non penalizzare le vendite dei commercianti proprio durante la settimana pasquale".

Perplessa sul periodo in cui avverrà la chiusura del tratto stradale anche Annalisa Andalò di Paolo Stock: "Non vediamo l’ora che i lavori giungano a conclusione. Una sistemazione del viale era necessaria, qui ad essere sbagliato a mio avviso è stato il tempismo. Credo che il periodo estivo sarebbe stato quello ottimale per avviare il cantiere".

Promotore di una maggiore tolleranza, invece, Antonio Turrini titolare de l’Arrotino: "I lavori di riqualificazione erano in programma da anni, ora che sono in fase di realizzazione, portiamo pazienza. Il marciapiede era in condizioni fatiscenti; oggi è percorribile anche da disabili in carrozzella. Personalmente non sono penalizzato in quanto il mio giro di clienti l’ho mantenuto".

Fortemente indignata ed amareggiata circa la tempistica dei lavori Rosa Del Mastro titolare di Cofferose: "Chiudere il viale durante la settimana di Pasqua è vergognoso e utile solo a penalizzare le attività commerciali già fortemente provate da rincari e pandemia. Noi con la partita Iva dobbiamo guadagnarci la pagnotta giorno per giorno; in questo modo il Comune non ci aiuta assolutamente, anzi, ci affossa ulteriormente. Questo è il colpo di grazia dopo l’enorme fatica fatta per restare in piedi durante la pandemia. Ben vengano i lavori di riqualificazione, purchè non a discapito dei commercianti che andrebbero invece tutelati. Mettere a repentaglio persone che hanno famiglia e devono campare non è bello".

Claudia Eleonora Traversa