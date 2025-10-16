Alla Rocca di Dozza manca sempre meno all’inaugurazione della mostra ‘Chronos. Il tempo nascosto’ di Ana Cecilia Hillar. Appuntamento nel castello che domina l’antico borgo il 18 ottobre alle 17 per ammirare l’esposizione dell’artista italo-argentina curata da Agnese Tonelli insieme al personale della Galleria Lara & Rino Costa Arte Contemporanea. Il percorso di visita, che celebra una delle protagoniste dell’edizione 2021 della Biennale del Muro Dipinto con l’opera ‘In salvo’, proseguirà poi fino al 1°febbraio 2026. Attraverso opere realizzate con terre provenienti da diverse geografie, Hillar invita il pubblico in uno spazio di ascolto e rivelazione dove il tempo non si misura ma si percepisce. Un viaggio nelle profondità dell’essere e della materia, un ritorno a quell’essenza primitiva che, sotto le stratificazioni della modernità, continua a pulsare nel corpo e nella memoria. "Una mostra per esplorare il legame tra il tempo presente e le nostre origini nascoste – sottolinea Hillar –. Un’essenza primitiva, che continua a pulsare dentro di noi, capace di resistere silenziosa sotto le stratificazioni della civiltà. Nella corsa verso il progresso, tra tecnologia e controllo, dimentichiamo di ascoltarla ma essa continua a respirare nelle pieghe del nostro corpo e della nostra memoria".