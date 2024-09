"Ci alleneremo anche a Bologna"

BASKET SERIE B

Domani l’Andrea Costa affronterà Ferrara in amichevole al Ruggi e sabato prossimo si aprirà ai suoi tifosi con la presentazione in piazza Matteotti. Un altro segno della voglia di ritrovare entusiasmo in quest’annata, come conferma la direttrice generale Sofia Conti. "Presenteremo squadra, staff, le nuove divise, il nuovo sponsor UP e ci sarà una sorpresa per tutti. Inoltre confermo la collaborazione a tutto tondo con l’International che sarà ancora il nostro settore giovanile di riferimento, e per questo spero ci siano tanti bimbi sul palco".

Abbonamenti?

"Aspettiamo la chiusura della campagna sabato sera ma finora la cifra è molto alta".

Durante la stagione la squadra si allenerà in parte a Bologna?

"Il sindaco ci ha presentato il problema dell’affollamento del PalaRuggi, unito ai pochi altri campi regolari da basket a Imola. Visto che metà della nostra squadra viene da Bologna, siamo venuti incontro a questa esigenza utilizzando la palestra Pertini che dista mezz’ora da Imola. È una palestra pulita, con un ottimo fondo, silenziosa e che costa la metà del Ruggi, altro aspetto utile. Faremo due allenamenti a Imola e tre a Bologna durante la settimana".

Soddisfatta delle divisione delle gare casalinghe con la Virtus?

"Soddisfatta se avessimo giocato sempre di domenica ma non abbiamo voluto creare problematiche all’amministrazione comunale che ha chiesto di trovare un accordo. Mi lascia solo perplessa è che una squadra come la Clai, con 300 spettatori la scorsa stagione, abbia avuto la priorità rispetto alle due squadre di basket che ne hanno un numero ben più elevato".

I rapporti con l’attuale proprietà, che a breve cederà il passo, come sono?

"Sempre super positivi e ci interfacciamo spesso con Gian Piero Domenicali per il discorso sponsor e marketing. C’è apertura da parte loro e sono convinta che sperino in una nostra riuscita".

Luca Monduzzi