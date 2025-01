"Ci sarebbero meno camion"

Il nuovo ponte sul Santerno è accolto a braccia aperte dai cittadini imolesi. La realizzazione del progetto, per molti, implicherebbe una diminuzione di traffico sulla via Emilia. "Sarebbe davvero una gran cosa se venisse finalmente realizzato - dice infatti il nostro lettore Massimo Minganti –. dalla strada ci sarebbero un sacco di camion in meno. Sono mezzi parecchio ingombranti per la viabilità. La costruzione del ponte renderebbe di certo il traffico cittadino più fluido e scorrevole. Poi certo, non eliminerà totalmente il traffico dal centro, sarebbe un obiettivo decisamente troppo utopico.

Ciò non toglie che un traffico più leggero sarebbe ottimo per la vita di tutti".