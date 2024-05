Cia: "Ex Martelli, tuteliamo gli agricoltori"

All’ex Martelli servono controlli accurati per prevenire qualsiasi problematica ambientale. A dirlo è la Cia-Agricoltori italiani Imola che porta all’attenzione la necessità "di un percorso di massima tutela delle persone e dell’agricoltura del territorio", spiegano in una nota. Cia sta seguendo da vicino la vicenda della riqualificazione dell’ex colorificio Martelli che interessa una zona del territorio a forte vocazione agricola e abitativa. Nel corso del Consiglio direttivo, l’organo che fornisce l’indirizzo politico e istituzionale all’associazione presieduto da Luana Tampieri, si è fatto il punto sui progetti. L’associazione, pur non esprimendo alcun giudizio rispetto alla creazione di un impianto per la lavorazione dei rifiuti che servirebbe un ampio bacino d’utenza, fino alla Romagna, ribadisce però la linea della massima prudenza. "Parliamo di una zona densamente popolata. Crediamo, per questo, che non debba esserci alcuna “ombra” sulla nuova destinazione d’uso della ex Martelli e che la riqualificazione debba tenere conto, in primo luogo, della salute e del benessere delle persone, della tutela dell’ambiente e delle necessità agricole".