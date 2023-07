Ciak, il gelato castellano sbarca in Tv Sfida all’ultima crema tra le botteghe

di Claudio Bolognesi

Riflettori della tv accessi sulla gelateria Gusto Antico di Castel San Pietro.

Dopo essere entrata a far parte lo scorso anno della prestigiosa guida del Gambero Rosso dedicata alle migliori gelaterie in Italia (neppure 500 presenti nella guida a fronte delle oltre 40 mila presenti nello Stivale), la bottega di piazza Martiri, come ama definirla il titolare William Romagnoli che aprì a Castel San Pietro nel 2011, torna all’attenzione nazionale dopo essere stata selezionata per un programma televisivo che andrà in onda il prossimo autunno su Alma Tv Food, canale 65 del digitale terrestre.

Il format ideato e condotto da Gianpaolo Doti mette a confronto e in sfida tre gelaterie dello stesso territorio, e nel caso specifico il Gusto Antico ha incrociato le armi con due concorrenti del capoluogo regionale Bologna.

"Sono solitamente restio a questo tipo di vetrine, chi mi conosce lo sa bene – esordisce William –, ma quando siamo stati scelti ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ‘questa volta perché non giochiamo anche noi?’, e così abbiamo accettato la sfida".

Sfida accettata dunque ma ad una condizione, sottolinea William. "Che le registrazioni non avrebbero dovuto ‘rubarci’ tutta la giornata, perché non me la sarei sentita di chiudere per un giorno intero".

Così, pochi giorni fa, la troupe ha fatto irruzione in mattinata nella bottega. "Mi hanno chiesto quale fosse il gusto che più ci identifica, e io ho naturalmente detto il Cuore di bufala per il quale siamo conosciuti anche fuori provincia". Troppo facile, però, sfidarsi col proprio gusto preferito. "La produzione, senza anticipare nulla, ci ha comunicato che entro un paio di ore avremmo dovuto realizzare un mascarpone aromatizzato con la cannella con aggiunta di noci".

Compito non semplice, che Romagnoli e il suo staff ("ho un personale meraviglioso che mi accompagna in ogni avventura, se siamo diventati quello che siamo lo devo soprattutto a loro") hanno affrontato senza troppe titubanze, forti, dice, del fatto di avere già nella propria vetrina dei gusti "un mascarpone che facciamo non con un prodotto pastorizzato ma fresco, credo ce ne siamo pochi non in regione, ma in Italia a farlo così".

Romagnoli ha scelto "un infusione a freddo di cannella, perché a caldo sarebbe potuta diventare troppo invasiva", e ha aggiunto le noci, scegliendo "la varietà Pecan, che hanno un gusto più armonico e meno aggressivo, che ho lavorato col miele". Al momento dell’assaggio, il mascarpone con cannella e noci targato Gusto Antico ha, come da tradizione verrebbe da dire, stupito i colleghi e il giudice ‘supremo’, Doti, che come format vuole ha diritto ad un voto finale che può ribaltare o confermare la classifica del post primo assaggio.

Com’è andata a finire William non lo dice, lascia che il pubblico lo scopra solo in autunno, quando andrà in onda la puntata del format. Quello che dice, invece, è che "usciamo da questa esperienza felici e orgogliosi, non solo per noi, ma anche per aver portato la città che rappresentiamo in una tv nazionale. Far conoscere nel nostro piccolo Castel San Pietro ci rende fieri".