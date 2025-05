Cibo e ambiente a teatro. I Lions premiano le scuole. Ospiti Dalfiume e Dondarini

Un evento di teatro e consapevolezza ambientale, con ospite d’onore il duo comico Marco Dondarini e Davide Dalfiume. Il Lions Club Valsanterno, in collaborazione con il Comune, organizza questa sera alle 20.45 al teatro Ebe Stignani la serata (a ingresso gratuito) dal titolo ‘Siamo quello che mangiamo. Mangiamo quello che gettiamo’.

Artisti di Zelig sempre più apprezzati, Dondarini e Dalfiume hanno conquistato e stanno aumentando il target di pubblico che li segue per i loro sketch esilaranti con sorprendenti colpi di scena e il loro linguaggio adatto a tutti. Dalfiume, autore e attore comico da sempre attento a queste tematiche, da anni ha una rubrica sul Carlino di Imola il venerdì e scrive su argomenti di costume. Sull’alimentazione già vent’anni fa aveva scritto lo spettacolo ‘Eroi a tavola’, tratto dall’omonimo libro e vincitore di tre primi premi (della giuria, del pubblico, della critica) al Festival Culinaria Risinterra di San Salvo. Il libro è anche stato selezionato alla tredicesima edizione della rassegna letteraria di ‘Cervia, la spiaggia ama il libro 2005’ (Incontro con l’autore).

Il titolo della serata ‘Siamo quello che mangiamo. Mangiamo quello che gettiamo’, in poche parole dice tutto: quanto è importante come ci alimentiamo per stare bene in salute e quanto cibo che compriamo e cuciniamo poi lo gettiamo nei rifiuti. Riflessioni inedite che saranno date al pubblico su un mondo sul quale bisogna iniziare a pensare e cercare di migliorare partendo dall’alto da chi produce, chi distribuisce i prodotti sul mercato fino al consumatore finale.

L’iniziativa rientra nel secondo anno dell’evento ‘Cambiamo il modo -There is no planet!’, rivolto agli studenti delle scuole superiori del circondario, sul tema dell’educazione ambientale e alimentare.

Nella serata saranno premiati i cinque migliori video realizzati dai ragazzi sul valore dei contenitori, involucri e supporti utilizzati per consumare il cibo, offrendo loro la parola per farli esprimere direttamente sul tema sia in modo positivo che negativo, dandogli la possibilità di ideare soluzioni sostenibili alternative o problematiche che vorrebbero affrontare. In palio un riconoscimento di merito in buoni per un valore complessivo di 1.800 euro totali. Biglietti al negozio All the best in via Mazzini n. 15 a Imola (aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.

red. cro.