Cibo e farmaci per aiutare i bimbi del Togo

La motonave Shaula è arrivata in porto a Lomè (capitale del Togo) per scaricare il container frutto della collaborazione fra Aviat (associazione volontari italiani amici del Togo), Un sorriso per Wèwè e Zarantonello nel mondo.

Nel container ci sono anche i quasi novecento chili di alimenti tra biscotti, pasta, fagioli, tonno, pomodori e riso raccolti il 15 aprile dai ragazzi della scuola media Andrea Costa di Imola davanti al Sigma di via Punta, nonché i medicinali raccolti in Vallata. In entrambi i casi, grande merito va dato all’associazione Un sorriso per Wèwè di Borgo Tossignano, da tempo impegnata in opere di beneficenza tra Togo e Benin.