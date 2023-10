Cibo e impatto ambientale. Gli empori solidali della regione si ritrovano per confrontarsi

Gli empori solidali emiliano-romagnoli si ritrovano per ragionare di ambiente, sostenibilità e cibo. Domani mattina alle 9.30 la Sala Bcc Città e Cultura (via Emilia, 210A) ospiterà infatti ‘Dalla terra alla forchetta, l’impatto ambientale del cibo’, la quinta edizione del festival degli empori solidali della regione.

Sarà un momento importante per tanti motivi, dai temi trattati alla possibilità di ragionare sull’importanza della rete degli empori in un periodo di sofferenze economiche sempre più marcate. Oltre che un graditissimo ritorno all’incontro e al confronto in presenza, dopo diverse edizioni in versione online a causa dell’emergenza sanitaria, per un circuito che in Emilia-Romagna mette insieme grandi numeri.

Ci sarà spazio per una riflessione collettiva sull’impatto ambientale del cibo che partirà dai contributi di Lucio Cavazzoni, sociologo e presidente del Biodistretto Appennino Bolognese, Giulietta Magagnoli, direttrice del Centro agroalimentare di Parma e Natalia Cattelani, foodblogger. Insieme a loro, e alle testimonianze delle persone che operano attivamente negli empori solidali, si discuterà del rapporto necessario e inestricabile tra produzione e lavorazioni agro-alimentari e la necessità di tutelare la tenuta ambientale, sempre più fragile. Lo si farà con approfondimenti su vari aspetti, da quelli più tecnici a quelli sociali, senza scordarsi qualche saporita indicazione per unire buona cucina e consapevolezza.

"Siamo onorati di ospitare il Festival – sottolinea l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni –. Il nostro territorio ha avuto modo di sperimentare in molte occasioni la forza della rete del nostro Emporio solidale ‘No Sprechi’, che da anni opera nella nostra città e nel nostro circondario grazie alle tante associazioni che lo compongono. In questi ultimi anni poi ancora di più: ha coinvolto tutta la città nei momenti difficili che abbiamo attraversato in una gara di solidarietà, prima con la pandemia, poi con le conseguenze della guerra in Ucraina, poi con l’alluvione. Ma siamo consapevoli che l’opera degli empori solidali è un’opera strutturata, non solo emergenziale, a favore di famiglie che permangono in difficoltà tramite il sostegno alimentare".

Nell’ambito del Festival, il Comune presenterà il progetto ‘Un’s bota veja gnet - Non si butta via niente’, frutto del lavoro trasversale di tre assessorati (Ambiente, Welfare e Sviluppo economico) in collaborazione con Hera e Last Minute Market, che ha l’obiettivo di recuperare in modo strutturato le eccedenze alimentari a favore di enti no profit del territorio che si occupano di supportare persone in condizioni di difficoltà. "Un progetto che ha alla base la generosità delle aziende del territorio che hanno aderito – spiega l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada – e la straordinaria rete di volontariato che opera negli enti no profit".