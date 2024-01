Ciclabile contestata. Opposizione all’attacco

L’opposizione fa fronte unito con i commercianti. Arrivano dure accuse al Comune dopo l’uscita pubblica dei commercianti di Osteria Grande che ieri sul Carlino avevano denunciato come la nuova ciclopedonale che costeggia la via Emilia e che è in fase di ultimazione rischi fortemente di mettere in ginocchio le attività produttive che s’affacciano sulla statale. "Andando avanti così, si chiude", è stato il commento tranchant del tabaccaio Antonio Castellano, di fatto portavoce della decina di commercianti che si sono ritrovati dopo i lavori con il drastico taglio dei posti auto, compresi quelli utili per una ‘toccata e fuga’, risorsa indispensabile per i negozi del cuore della frazione che con l’avvio dei lavori lamentano la perdita del 30% delle entrate.

"Da anni ormai questa amministrazione comunale di sinistra non perde occasione di dimostrare il proprio distacco dalla realtà e la propria indifferenza verso le esigenze, anche le più importanti, dei cittadini", esordisce Morini (Prima Castello), che sostiene che l’allarme lanciato dai commercianti della frazione "è solo l’ultimo esempio. Che non si possa modificare il percorso della ciclabile prevista è fuori dalla realtà – attacca Morini riprendendo una delle richieste dei commercianti -. E stupisce davvero vedere che il PD da un lato della via Emilia, nel tratto verso Toscanella, accusi Anas per la mancata realizzazione dell’opera, mentre dall’altro lato della via Emilia, ad Osteria Grande, la sinistra accusi Anas per il motivo opposto, ovvero l’obbligo di realizzare l’opera senza possibilità di modificarla". L’unica cosa chiara, secondo il consigliere , "è che non viene detta la verità ai cittadini: il Comune può decidere di ripristinare immediatamente gli stalli, valutando sia il progetto di percorso alternativo del percorso ciclabile, già fornito dai commercianti locali, che altre alternative progettuali ragionevoli in tempi brevi". La battaglia finirà anche in consiglio comunale, promette Morini, visto che "abbiamo presentato un’interpellanza nella quale chiediamo sia l’immediato ripristino degli stalli che la convocazione di una commissione lavori pubblici urgenti con la partecipazione degli esercentii".

A ruota si accoda anche Pietro Latronico dei 5 Stelle, che ricorda come "anche noi fornimmo un percorso alternativo in quel tratto, ma non fu approvato". Si decise, ricorda Latronico, "che si sarebbe operata una riqualificazione di quel tratto prima di procedere con i lavori, e solo una volta che i posti auto fossero stati a disposizione, posti auto analoghi numericamente a quelli precedenti, si sarebbe ripreso con l’opera. Così non è stato". A questo punto Latronico chiede "intanto se i frontalisti sono stati informati di come il nuovo progetto avrebbe di fatto tolto posti auto", e poi "se si è pensato ad un’alternativa concreta per garantire lo stesso numero precedente di posti auto".

Claudio Bolognesi