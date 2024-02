Ciclabile di Osteria. Recuperati i posti auto. Sospiro di sollievo dei commercianti

Un grande sospiro di sollievo. È quello che hanno tirato i commercianti di Osteria Grande, che solo un paio di settimane fa avevano lanciato il grido disperato di allarme per una pista ciclopedonale che, complici una quindicina di posti auto rimossi, rischiavano di mettere in ginocchio la decina di attività con affaccio sulla via Emilia. "Negli ultimi tre mesi abbiamo perso un terzo degli incassi, così rischiamo di chiudere bottega", si era fatto portavoce Antonio Castellano, titolare della tabaccheria con l’idea, chiara, che se tutto fosse rimasto immutato, si sarebbe arreso e avrebbe abbassato la serranda nello spazio di qualche mese. Quella che mancava e che rischiavano in questo di perdere definitivamente – sostenevano – erano i clienti di passaggio sulla via Emilia. Ebbene, la voce dei commercianti amplificata dal Carlino, con tanto di fotocopie degli articoli che i titolari avevano poi provveduto ad affiggere ognuno nella propria attività, l’hanno udita forte e chiara al Palazzo di piazza XX Settembre, e così è partito un dialogo tra le parti per cercare di arrivare ad una soluzione che più che calmare le acque, evitasse un’ecatombe del tessuto commerciale della popolosa frazione.

"Dobbiamo ringraziare l’assessore Giuliano Giordani col quale ci siamo interfacciati diverse volte in queste ultime settimane. Il suo impegno è stato fondamentale per trovare la soluzione definitiva, e per riguadagnare quei posti auto che erano fondamentali per garantire gli acquisiti soprattutto della clientela di passaggio".

Con la zona ridisegnata per far posto alla pista ciclabile, infatti, erano andati persi una decina di posti auto sul lato nord della via Emilia, e in più era definitivamente tramontata sul lato opposto della strada anche la possibilità di un parcheggio ‘mordi e fuggi’ davanti alle attività. Dopo fitti colloqui con l’Anas, il comune è riuscito a trovare spazio, in direzione Osteria Grande – Ozzano dell’Emilia, per una quindicina di posti auto, operando già l’asfaltatura e rendendo immediatamente praticabile la zona parcheggio dove manca al momento soltanto il completamento della segnaletica che verrà ultimata in questi giorni.

In più è stato anche abbassato il cordolo che separa la ciclopedonale dalla strada, ed è stato operato un intervento di raccolta di acque per evitare che l’acqua stessa arrivi sulla soglia d’ingresso delle attività. "In una sola settimana abbiamo già notato un’enorme differenza di flusso – dice Castellano . Sono tornati quei clienti che ci permettono, tra le tante difficoltà del commercio, di far quadrare i conti". Una soluzione che fa tirate un sospiro di sollievo a Castellano e con lui agli esercenti con affaccio sull’Emilia.

Claudio Bolognesi