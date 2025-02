Ciclabile, i civici sfidano la giunta. Petizione per lo stop ai lavori

Progetto Castel Guelfo ha lanciato sui propri canali una petizione per richiedere la sospensione temporanea dei lavori di realizzazione della pista ciclabile nella zona di Poggio Piccolo. Il cantiere, partito da qualche settimana, rientra nell’Accordo di Programma siglato qualche tempo fa legato agli insediamenti logistici previsti nell’area di Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo. Un piano che ha l’obiettivo di implementare il livello di servizio di tutte le attività produttive della zona e che non si limita alle sole ciclabili, ma prevede pure nuove rotatorie stradali sulla via Emilia, al casello autostradale castellano e sulla Colunga, nell’intersezione con via Industria. Un investimento di oltre 7 milioni di euro a carico esclusivo dei privati promotori degli insediamenti logistici.

La petizione promossa dalla presidente dell’associazione Progetto Castel Guelfo, Vera Nicosia, chiede più partecipazione e una consultazione pubblica sul progetto: "Siamo preoccupati per il mancato coinvolgimento della cittadinanza nelle fasi preliminari dell’iter – riporta il testo –. In particolar modo riguardo all’evoluzione del tracciato definitivo, alle tempistiche dei lavori e all’impatto del cantiere sulle attività commerciali della zona, viabilità e sicurezza stradale". E ancora: "Un’opera di tale portata ha riflessi significativi sulla mobilità e sulla vita quotidiana dei cittadini – specifica il documento –. E’ necessaria una consultazione pubblica in tempi brevi al fine di assicurare che il progetto finale risponda alle reali esigenze della comunità. Occorre discutere con gli imprenditori del posto, e con i vari fruitori dei parcheggi delle aree interessate dalle lavorazioni, tutte le possibili alternative nella ridefinizione delle aree di sosta".

Immediata la replica dell’amministrazione comunale guelfese: "Il progetto è stato approvato nel dicembre 2023 dopo una complessa procedura urbanistica di Accordo di Programma in variante iniziata nel 2020 – riavvolgono il nastro della memoria –. Ha attuato le previsioni dell’Accordo di Programma del 2021 e poi si è sviluppato con tutte le procedure di garanzia di una variante urbanistica compresa la pubblicazione per 60 giorni per eventuali osservazioni dei privati interessati che non sono pervenute". E ancora: "Preventivamente sono state fatte anche varie iniziative divulgative da parte del municipio tra cui assemblee presso la nuova sede di Coop Reno e incontri con gli operatori – continua las giunta –. Lo sviluppo del tracciato avviene esclusivamente su aree pubbliche, sulla sede stradale e comporta una lieve diminuzione del numero dei parcheggi pubblici, peraltro largamente eccedenti gli standard, con l’obiettivo di disincentivare la sosta impropria dei mezzi pesanti e senza pregiudicare gli accessi alle attività produttive".

Il nastro ciclabile si snoderà, quindi, lungo la via Fornace e la via Concia per incontrare, in direzione Nord, la Sp31 in prossimità del ponte del Canale di Medicina e a Sud la rotatoria sotto il cavalcavia Cà Bianca. Il modo migliore, secondo il Comune, per mettere in rete, su scala ‘ciclopolitana’, le piste che arriveranno a Castel Guelfo, Medicina e sull’asse San Carlo fino alla stazione ferroviaria di Castel San Pietro: "Il confronto con i soggetti privati frontisti è sempre stato sviluppato – concludono da Palazzo Malvezzi Hercolani –. Siamo a disposizione per risolvere eventuali singole criticità che non devono però rallentare l’attuazione del progetto con il rischio di perdere i finanziamenti privati previsti".