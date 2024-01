Ciclabile, scontro aperto. Giunta al contrattacco:: "Solo polemiche elettorali"

Continua lo scontro sulla ciclabile. L’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme interviene infattidopo le dichiarazioni dei consiglieri comunali Luca Morini di Prima Castello e Pietro Latronico del M5S che, solidarizzando con i commercianti della zona, avevano manifestato tutta la loro preoccupazione per il tracciato chiedendone la modifica. "Evidentemente i consiglieri di opposizione – sottolineano il vicesindaco Andrea Bondi e l’assessore ai lavori pubblici Giuliano Giordani – o sono poco informati o fingono di non sapere che il progetto è approvato (e nella piena disponibilità di tutti i consiglieri) da molto tempo. Sollevano polveroni senza alcun senso con il solo fine di provare a raccattare qualche voto per le prossime elezioni con polemiche non solo strumentali ma anche completamente inutili".

Una presa di posizione forte che punta il dito contro le tempistiche delle critiche. "Desta meraviglia che, fino ad oggi, non si fossero mai accorti che il percorso ciclabile prevedesse il passaggio in quel tratto della via Emilia. Il progetto deve rispettare – aggiungono gli amministratori – le prescrizioni dell’ente proprietario della strada, e cioè Anas, che all’interno dell’ambito urbano richiede o un marciapiede o un cordolo a separazione tra strada e pista ciclabile. Le richieste dei consiglieri – chiudono Bondi e Giordani – dimostrano che sono poco attenti a quello che accade nel territorio, altrimenti si sarebbero resi conto che, prima del posizionamento del cordolo, è stato realizzato, a poche decine di metri, l’allargamento della banchina per permettere la sosta delle auto".

Quanto alla richiesta di ripristinare gli stalli, la giunta rimane "a dir poco basita".

"Davanti ai negozi che indicano vige il divieto di sosta e installare gli stalli sarebbe come autorizzare una violazione del codice della strada", sottolineano Bondi e Giordani. Infine, una bacchettata al solo Latronico: "Torniamo a spiegare al consigliere Latronico – ironizzano il vicesindaco Bondi e l’assessore Giordani –che la sua proposta ’alternativa’ nulla aveva a che fare con il bando a cui abbiamo partecipato e per cui abbiamo ricevuto un contributo economico, ed è totalmente avulsa dal progetto della bicipolitana prevista dal Pums".