Ciclabile, scoppia il caso Centrodestra all’attacco "Progetto sbagliato"

Il nuovo fermo della ciclopedonale Osteria Grande–Ozzano dell’Emilia scatena la minoranza. Dopo la notizia ufficializzata ieri dal vicesindaco Andrea Bondi del ritrovamento di un reperto archeologico che ha bloccato nuovamente i lavori della ciclopedonale a ovest del capoluogo, la consigliera comunale di Prima Castello Elena Roncassaglia passa al contrattacco criticando sia i tempi che il progetto stesso deciso dal Comune. Partendo dai ritardi, Roncassaglia ricorda che "nel 2017 è partita la progettazione sia della ciclopedonale Osteria-Ozzano che di quella che dovrebbe collegare il capoluogo con Toscanella di Dozza. A distanza di sei anni la situazione è sotto gli occhi di tutti: su un progetto si lavora a singhiozzo, l’altro non è neppure cominciato". E i punti interrogativi, rileva Roncassaglia, restano diversi anche una volta che, risolti i problemi legati al ritrovamento archeologico, i lavori ripartiranno: "Dopo che Anas chiese una correzione del progetto iniziale nel tratto del ponte sul Quaderna, non si sa né se il progetto modificato dal comune sia stato definitivamente approvato da Anas, né come procedano gli espropri resi necessari da quella modifica di progetto legata al ponte".

A proposito di progetto complessivo, poi, secondo la consigliera di Prima Castello "si poteva studiare tutt’altro percorso, nella parte alta della frazione e non a ridosso della via Emilia. Si sarebbero evitati i più che prevedibili problemi legati a eventuali ritrovamenti archeologici ma, soprattutto, si sarebbe evitato di prevedere tre attraversamenti della statale in poche centinaia di metri, oltre a un percorso che vede affiancati pedoni e bici, non il massimo della sicurezza in particolare per le persone più anziane". Senza considerare –prosegue Roncassaglia – poi, la ‘partita’ degli espropri con i problemi annessi e connessi, che si sarebbero anch’essi evitati". Infine, un altro tema importante: i costi. "Sei anni di ritardo per una ciclopedonale e sette se tutto va bene per quella verso Toscanella neppure iniziata significa scontrarsi anche con il problema dell’aumento delle materie prime. Ne è un esempio l’Arena. Con i fondi regionali, dati gli slittamenti, ora dal progetto originale verranno stralciati diversi lavori che non riuscirebbero a essere coperti dal denaro disponibile – conclude Roncassaglia –. Lo stesso vale per le ciclopedonali. Più si va avanti e più per completare le opere non basteranno i fondi regionali ma si dovrà attingere alle casse comunali. Questo non è altro che il risultato di lavori che vengono fatti senza mai rispettare il cronoprogramma prefissato".

Claudio Bolognesi