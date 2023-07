Ciclabili, nuovo percorso "Strade ancora più sicure"

La Giunta comunale di Castel San Pietro Terme ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo del nuovo tratto di pista ciclopedonale fra le vie Scania e Torricelli. La spesa complessiva stimata per la realizzazione dell’intervento è pari a 280.500 euro, di cui 109.200 finanziati dalla Regione nell’ambito del progetto Bike to Work, e la restante parte di 171.299 a carico del Comune. "Questo intervento si inserisce in una progettualità più ampia, volta allo sviluppo di itinerari ciclabili urbani ed extraurbani – afferma il vicesindaco Andrea Bondi –. Si tratta di un percorso promiscuo di tipo ciclopedonale lungo le vie Scania e Torricelli, che andrà a collegare i quartieri Bertella, Panzacchia e Collina con la rete ciclabile Est-Ovest del capoluogo e farà da collegamento fra le ciclabili esistenti e quelle di futura realizzazione delle lottizzazioni Valle di Malta che saranno utili al collegamento fra il polo produttivo San Carlo e la stazione ferroviaria. La soluzione prescelta renderà possibile la separazione del traffico lento ciclopedonale dalla componente di traffico veicolare, migliorando le condizioni di sicurezza di pedoni e ciclisti e riducendo le interferenze tra ciclisti ed automezzi su strade ad intenso traffico veicolare. L’opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e l’intento è quello di realizzarla entro la fine di questo mandato amministrativo".

Lungo il percorso sono previsti due attraversamenti stradali ciclabili e pedonali delle vie Miglioli e Grieco e un attraversamento pedonale della via Torricelli.