Ciclismo, domani la gara Modifiche alla viabilità

Tutto pronto a Mordano per la prova maschile di domani del campionato italiano di ciclismo su strada della categoria Under 23. La gara, che assegna la maglia tricolore, è organizzata da ExtraGiro con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del municipio guidato dal sindaco Nicola Tassinari. Un bel segnale di ripartenza per una porzione di territorio colpita dalla recente alluvione. Un tragitto, con partenza e arrivo nel cuore dell’abitato, lungo 171 chilometri con 2.300 metri di dislivello complessivo da completare in circa quattro ore dopo il via in programma alle 13.30. Una prova unica, riservata ai più interessanti prospetti italiani della specialità, che vivrà i suoi passaggi decisivi sul circuito dei Tre Monti a Imola da ripetere per ben 9 volte.

La scelta di Mordano, come epicentro dell’evento, non è casuale: è qui, infatti, che ha sede la Nuova Ciclistica Placci 2013 presieduta dal mordanese doc Marco Selleri. Il guru degli organizzatori, già protagonista del successo logistico dei campionati del mondo di ciclismo su strada nel 2020 a Imola, è supportato da un efficiente gruppo di lavoro con base proprio in paese. La competizione agonistica, però, rivoluzionerà in parte la viabilità con qualche inevitabile disagio per cittadini e attività commerciali.

Dal Comune, infatti, fanno sapere che dalle ore 8 alle 20 di domani la circolazione e la sosta saranno interdette dall’incrocio semaforico verso il centro di Mordano fino all’incrocio di via Lughese Nord, via Lama e via Fantina. Con una serie di preziose indicazioni per gli spostamenti. Per i residenti in via Roma varchi di accesso e uscita previsti sulle vie Togliatti, Giovanni XXIII, Fondo Ceruno, Fantina, Lama e Giovanni Paolo II.

Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6 alle ore 20, sulle vie Bacchilega, della Repubblica, De Gasperi, Giovanni Paolo II, Lama e piazza Borgo General Vitali. Impossibile l’uscita, in direzione della via Lughese, dalle vie della Repubblica, Roma, Sant’Eustacchio, Due Torri, Matteotti, De Gasperi e Giovanni XXIII. Il traffico sarà ripristinato sulla Lughese appena la corsa abbandonerà Mordano per dirigersi a Bagnara di Romagna nella fascia oraria compresa tra le 14.30 e le 17.30 circa.

