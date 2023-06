Ciclismo, lo spettacolo degli Under 23 Gara vivace tra Mordano e i Tre Monti

Partenza e arrivo a Mordano, davanti a una bella cornice di pubblico, dopo ben nove giri dei Tre Monti. E l’incoronazione di un nuovo re: Francesco Busatto. Il campionato italiano di ciclismo su strada per Uomini Under 23, organizzato da ExtraGiro, ha rappresentato ieri un ulteriore segnale di ripartenza per Imola e circondario. Ieri, su queste pagine, avevamo parlato di evento che si sarebbe dovuto tenere nella giornata odierna. Un errore del quale ci scusiamo.

La corsa avrebbe dovuto toccare Brisighella, nel Ravennate, dove però l’alluvione ha lasciato una situazione critica per quanto riguarda frane e strade dissestate. Il nuovo percorso si è snodato per 171 km con 2.300 metri di dislivello complessivo e ha visto al via i più forti atleti italiani U23.

La gara ha vissuto i suoi passaggi decisivi sul circuito che nel 1968 ha regalato a Vittorio Adorni la spettacolare cavalcata ai Campionati del Mondo. I corridori, dopo lun breve circuito pianeggiante, hanno affrontato ripetutamente Tre Monti. A quel punto, con l’ultimo Gran premio della montagna a circa 20 km dal traguardo, la carovana è tornata verso Mordano, dove è stata assegnata la maglia Tricolore.

Nel comune della Bassa, colpito dall’alluvione del mese scorso, ha sede la Nuova Ciclistica Placci 2013, presieduta dal mordanese Marco Selleri. Qui vivono molte delle figure impegnate oggi nell’attività organizzativa di ExtraGiro.

Per il gruppo diretto da Selleri e da Marco Pavarini si tratta dell’ennesima occasione per promuovere il territorio e consegnare un alloro sportivo di grande rilevanza.

