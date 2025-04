‘Ciclista attento’, consegnati i diplomi

Consegnati i diplomi di ‘Ciclista urbano attento all’ambiente’ agli alunni delle classi prime della scuola media Andrea Costa (Ic 6). Alla cerimonia erano presenti la vicesindaca Elisa Spada e i rappresentanti dell’associazione Giocathlon.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ‘Cambiamo rotta’, che promuove la mobilità attiva nei percorsi casa-scuola, voluto e realizzato dal Comune e dal Ceas, Centro di educazione alla sostenibilità imolese, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi 5, 6 e 7, Arpae - Res (Rete di educazione alla sostenibilità dell’Emilia Romagna), Ausl Imola, Polizia Locale, Associazione Giocathlon, Area Blu settore Mobilità, Associazione Primaria Bianca Bizzi, Associazione Primaria Ponticelli, Associazione Orsini, Associazione Sante Zennaro e Associazione Primaria Rodari. L’iniziativa fa parte del progetto "Mobilityamoci 2.0" della Regione Emilia-Romagna.

Nell’anno scolastico 2024/2025 sono state coinvolte le classi terze della primaria e le classi prime della secondaria di primo grado, per un totale di 30 classi e circa 700 studenti e studentesse.

"Un progetto trasversale in cui crediamo fortemente – commentano la vicesindaca Spada e l’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti – e che mette al centro la mobilità attiva a partire dai percorsi casa-scuola con tre obiettivi: la salute di studentesse e studenti che attraverso il movimento rafforzano le difese immunitarie, la socialità attraverso azioni come il pedibus e il bicibus che vedono lo spostamento come occasione per fare amicizia e il rispetto dell’ambiente".