Ciclista morto durante la gara L’ultimo saluto a Vilmer, l’ingegnere che amava la bici

L’ultimo saluto a Vilmer Dalmonte, 46 anni, ingegnere residente a Mordano nella frazione di Bubano, deceduto domenica mattina, avverrà sabato, con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo alle nove. Il corteo si dirigerà poi verso la chiesa parrocchiale di Bubano per la celebrazione delle esequie. L’ingegnere con la passione della bici ha perso la vita dopo una caduta durante una gara, domenica intorno alle 11,30 in località Sessana, tra Sant’Adriano ed Abeto.

Il ciclista era iscritto alla società sportiva Solarolese ed era partito con il suo gruppo, come ha ricordato il presidente Claudio Bisi: "Sono arrivato 15-20 minuti dopo l’incidente. Vilmer era più avanti: è uscito da una curva, probabilmente da solo, una curva che va in discesa. Non si sa come, ma è caduto – dice sconvolto –. Quella è comunque una curva molto insidiosa, quattro anni fa nello stesso posto è morto un altro ragazzo".

Il presidente Bisi ha annunciato che "questa sera (ieri per chi legge, ndr) durante la riunione del direttivo decideremo cosa fare per ricordare Vilmer nel migliore dei modi". È possibile che i compagni del gruppo indossino i colori della società sportiva durante il funerale ma saranno i soci a decidere.

Grande commozione nel paese dove risiedeva con la moglie, titolare di un negozio di parrucchiera ed estetica e il figlio di 13 anni. Il padre Giuseppe ha voluto annunciare l’enorme tragedia attraverso uno straziante messaggio sui social: "Amici di Facebook devo darvi una brutta notizia, in un incidente in bici è morto mio figlio Vilmer Dalmonte di 46 anni lascia una moglie e un figlio di 13 anni. Il dolore è così forte che è indescrivibile. Vi ringrazio per avermi sempre incoraggiato". L’ingegnere riposerà nel cimitero di Bubano.

Monica Raschi