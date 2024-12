Ciclista travolto in viale Resistenza, ’pirata’ denunciato

E’ stato identificato e denunciato per fuga e omissione di soccorso dalla polizia locale A.F., 32enne residente in città che, l’altra sera, in viale della Resisteza, ha investito un ciclista 30enne di origine marocchina (B.Z. le iniziali, residente a Imola). L’uomo ha riportato una frattura del femore con prognosi di sessanta giorni. L’incidente è avvenuto alle 19 circa, nei pressi dell’incrocio con via Coraglia. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, il conducente dell’automobile era diretto lungo viale della Resistenza verso Faenza. Giunto vicino alla rotonda del viale all’intersezione con via Coraglia, avrebbe colpito la bicicletta che stava percorrendo l’attraversamento pedonale. L’uomo è caduto a terra sull’asfalto del viale. L’auto, una Nissan Qashqai, non si è fermata e si è allontanata velocemente. Subito automobilisti di passaggio hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ed è stato allertato anche l’elicottero. L’uomo è stato quindi portato in volo al pronto soccorso del’ospedale Maggiore di Bologna con il cosiddetto ‘codice rosso’ che indica i casi più gravi, con rischio per la vita. L’uomo, dopo i successivi controlli medici, è risultato non gravissimo, ma con una prognosi di 60 giorni. L’ottimo lavoro investigativo è stato condotto da due operatori del nucleo “infortunistica e polizia giudiziaria” che, dopo 12 ore di confronti sul campo, grazie all’impiego di complesse tecniche di infortunistica stradale, sono riusciti a smascherare il responsabile che era alla guida con patente scaduta e senza revisione.