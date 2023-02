Ciclo di conferenze su arte e storia

Un ciclo di tre conferenze per parlare di archeologia, arte, storia ed accadimenti umani. Un progetto sviluppato dalla biblioteca di Mordano e sezione di Bubano, con il patrocinio del Comune, incentrato su una serie di incontri dal titolo ‘I percorsi della memoria. La sezione locale e il territorio’. Dove? Nella cornice di una delle più note testimonianze del passato della zona: il Torrione sforzesco di Bubano. Si parte oggi alle 20.45 con ingresso libero, con ‘Ubi est initium Province Romandiole?’ per trattare il tema sempre attuale dei confini tra Emilia e Romagna nei secoli insieme a Maurizio Molinari. Un mese dopo, il 24 marzo, spazio a ‘La Pieve di San Pietro in Sylvis: gioiello medievale romagnolo a Bagnacavallo’ a cura di Matteo Bacci. Infine il 28 aprile ecco ‘Eravamo figli della stessa fiamma: Colaccio Beccadelli e Lippo Alidosi. Un’amicizia di uomini d’arme di sette secoli fa’, in compagnia di Walter Spoglianti. "Una bella rassegna di conferenze a cadenza mensile – spiega l’assessore alla cultura e beni storici del municipio di Mordano, Elisa Terbio -. Percorsi di memoria locale ma universale con accesso libero".

m. g.