Ciclo di incontri dedicati alla salute

Giunti alla sesta edizione, tornano gli incontri di ‘Parliamo della mia salute’, organizzati dall’Ausl e dall’associazione Professione medica Insalute. Gli incontri si svolgeranno in presenza in quattro sedi distinte, con giorni già prestabiliti della settimana: martedì a Borgo Tossignano, sala consiliare, dalle 18 alle 19; mercoledì a Medicina, Casa della salute (via Saffi, 1), dalle 15 alle 16; giovedì a Castel San Pietro Terme, sala biblioteca Casa della salute (via Oriani, 1), dalle 15 alle 16; venerdì a Imola, polo formativo dell’ospedale vecchio (piazzale dalle Bande Nere, 11), dalle 15 alle 16. Gli appuntamenti di questa settimana: martedì 9 a Borgo Tossignano ‘Il microbiota: una risorsa per la prevenzione’ con Serena Lanzarini (Medico specialista in igiene, epidemiologia e medicina preventiva); mercoledì 10 a Medicina, giovedì 11 a Castel San Pietro Terme e venerdì 12 a Imola ‘Il rene: organo vitale da considerare’ con Marcora Mandreoli (medico specialista in Nefrologia).