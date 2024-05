Ciclo escursioni gratuite per conoscere i paesaggi

Fa tappa anche nel circondario, grazie alla collaborazione con i Comuni di Imola e Medicina, il calendario di ciclo-escursioni gratuite tra storia paesaggio e natura organizzate dal Ceas- Centro educazione alla sostenibilità.

Primo appuntamento domenica 12 maggio a Imola con partenza alle 9.30 dal parcheggio del Sante Zennaro e proseguimento lungo la Ciclovia del Santerno per raggiungere la diga di Codrignano, dove si sosterà per una visita al Canale dei Mulini. Ci si sposterà poi al vivaio regionale Zerina dove si sosterà per il pranzo al sacco e dove, nel pomeriggio, saranno organizzate attività a tema botanico assistiti dagli esperti del Ceas e dall’illustratrice Agnese Baruzzi.

A Medicina, la ciclo-escursione si svolgerà invece domenica 2 giugno con partenza alle 9 dal centro visite dell’Oasi del Quadrone. Si proseguirà attraverso percorsi nella campagna medicinese fino a raggiungere il radiotelescopio, dove ricercatori della stazione radioastronomica accompagneranno alla visita alle antenne. Seguirà la sosta per il pranzo alla fattoria didattica Aia Cavicchio (al sacco o presso il punto ristoro della fattoria) e nel pomeriggio sarà possibile completare la visita al radiotelescopio nella struttura del centro visite Marcello Ceccarelli.

Informazioni più dettagliate sul sito del Ceas del circondario imolese. Per iscriversi alle due escursioni in programma sul territorio si può telefonare allo 0542 602183 oppure inviare una mail a ceas@nuovocircondarioimolese.it.