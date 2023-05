Ciclopedale dei Tigli, applausi e commozione al ’battesimo’

A Castel Guelfo è andato a buon fine il secondo tentativo di inaugurazione della Ciclopedonale dei Tigli e della pista di atletica delle scuole Giovanni Paolo II. Tanta gente al taglio del nastro di ieri per consacrare, in veste ufficiale, l’ingresso di quella corsia d’asfalto riservata a velocipedi e pedoni nel mosaico della mobilità sostenibile guelfese. La ciclabile, che parte dallo Stradone dove comincia la porzione alberata in località via Larga, corre in direzione del centro storico dell’abitato e sbuca in viale Martiri per proseguire verso via Canale. Un impianto già entrato nel cuore, e nelle buone abitudini, dei cittadini. Emozionante la breve cerimonia all’altezza del piazzale dello Zappettificio Muzzi con il sindaco Claudio Franceschi ed il governatore Stefano Bonaccini. Nel suo saluto, il numero uno della Regione ha rimarcato l’impegno dell’ente a sostenere in modo efficiente e tempestivo i tanti territori limitrofi colpiti dall’alluvione nei giorni scorsi. Poi una panoramica sui tanti benefici dell’estesa rete di ciclabili regionale: dal crescente appeal turistico delle due ruote a pedali alla salute. Senza dimenticare la socialità e la valenza strategica nei collegamenti tra periferie e centri storici. Occhi lucidi per il posizionamento della targa in ricordo dell’ex sindaca Cristina Carpeggiani, scomparsa il 7 giugno 2021, alla presenza della figlia Simona. Bonaccini e Franceschi hanno poi inforcato le bici per raggiungere il cuore pulsante di Castel Guelfo, con sosta nella nuova sede della Proloco in piazza XX Settembre, e le scuole medie. Inno nazionale, le parole del primo cittadino e della sua vice Anna Venturini. Poi è intervenuto il presidente per decantare il valore dello sport nell’istituzione scolastica. Inaugurazione insieme a tanti ragazzi con un Franceschi raggiante nell’immaginare la funzionalità di quella che sarà la nuova area sportiva con campi da calcio poco distante.

Mattia Grandi