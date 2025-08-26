Ciclovia del Santerno. FdI striglia il Circondario

"Hanno rinviato l’avvio dei lavori, nonostante i danari fossero stati incamerati da tempo. E adesso ci dicono che verrà sistemata a tratti? Questo per noi è già motivo di preoccupazione: speriamo non sia un film già visto". Simone Carapia e Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia rispettivamente al Circondario e in Regione, commentano così la nuova tabella di marcia stilata dall’ente di via Boccaccio per la ricostruzione della Ciclovia del Santerno distrutta dall’alluvione del 2023.

Dopo i vari ritardi del passato (l’opera doveva essere riaperta già a settembre di quest’anno), nell’ultimo Documento unico di programmazione del Circondario viene messo nero su bianco che "l’obiettivo dichiarato è affidare i lavori entro l’inizio del 2026 e procedere alla riapertura progressiva dei tratti, compatibilmente con i finanziamenti disponibili e le priorità di sicurezza".

Nelle scorse settimane, a fronte di un contributo di due milioni di euro in arrivo dal Governo tramite la struttura commissariale, l’ente di via Boccaccio ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali per il ripristino del percorso da 44 chilometri che collega Mordano a Castel del Rio, inaugurato a luglio 2022 dopo una gestazione particolarmente travagliata. E il nuovo Dup conferma la volontà di accelerare dopo mesi di stallo.

"Ci auguriamo che le criticità evidenziate la prima volta non si ripetano – avvertono però Carapia ed Evangelisti –. E che non ci sia solamente festa e tagli dei nastri per l’inaugurazione, perché non bisognerà dimenticare che servirà una sistematica manutenzione con un accordo concreto tra i Comuni interessati". Detto ciò, "chiaramente ci sono altre priorità per i cittadini, come strade da sistemare provinciali e comunali che sono ancora con semafori mobili da ormai anni – ragionano i due esponenti di opposizione –, ma la ciclovia del Santerno nel futuro può essere un volano per il turismo, specialmente per quello di prossimità e lento".

A patto però, proseguono Carapia ed Evangelisti, che "questa volta le cose siano fatte a regola d’arte e con criterio. Visto il pregresso e chi governa – concludono i due meloniani –, permetteteci di avere più di un dubbio".

