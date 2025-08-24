Ciclovia del Santerno. Nuova tabella di marcia: "Cantieri da inizio 2026. La riapriremo a tratti"

L’obiettivo dichiarato è affidare i lavori entro l’inizio del 2026 e procedere alla riapertura progressiva dei tratti, compatibilmente con i finanziamenti disponibili e le priorità di sicurezza. Eccola la nuova tabella di marcia per il ripristino della ciclovia del Santerno, danneggiata duramente dall’alluvione di maggio 2023. A stilarla è il Circondario, nell’ambito del Documento unico di programmazione da poco approvato dalla Giunta dell’ente di via Boccaccio.

Nelle scorse settimane, a fronte di un contributo di due milioni di euro in arrivo dal Governo tramite la struttura commissariale, il Circondario ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali per il ripristino del percorso da 44 km, inaugurato a luglio 2022, che collega Mordano a Castel del Rio. E il sindaco Marco Panieri, presidente della compagine che riunisce i dieci Comuni del territorio, aveva confermato la volontà di accelerare. Tuttavia, dopo i ritardi del passato, il primo cittadino aveva preferito non sbilanciarsi sulla tempistica necessaria alla ricostruzione dell’opera (prevista in origine a settembre di quest’anno). Ora nel Dup si può leggere un piccolo passo in avanti.

"L’avvio effettivo dei lavori è previsto a seguito dell’approvazione dei progetti esecutivi e delle procedure di finanziamento – si ricorda nei documenti del Circondario –, con una riapertura graduale dei tratti in base alle risorse disponibili e alle condizioni di sicurezza".

Sempre secondo quanto ricostruito nel Dup, l’ente di via Boccaccio è soggetto attuatore per la progettazione, realizzazione e manutenzione della ciclovia, in base agli accordi sottoscritti con i Comuni interessati e alla convenzione con la Città metropolitana di Bologna. Come detto, il ripristino del tracciato è finanziato con risorse del commissario straordinario alla Ricostruzione, per un importo di circa due milioni di euro, con possibili integrazioni tramite fondi Pnrr. È stato acquisito e preso atto del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, che individua le possibili soluzioni tecniche per il ripristino e la messa in sicurezza del percorso.

"La priorità è il ripristino della continuità del tracciato tra Mordano e Castel del Rio, anche con modifiche temporanee o definitive al percorso originario, procedendo per stralci e consentendo una graduale riapertura dei tratti", assicurano dal Circondario.

Il servizio Valorizzazione dell’ente di via Boccaccio è incaricato di trasferire ai progettisti il dettaglio dei contenuti degli incontri con le amministrazioni e di coordinare la progettazione esecutiva. Le decisioni sono state condivise con i Comuni coinvolti in incontri tecnici e politici tra marzo e aprile. A oggi, come detto, non risultano ancora avviati lavori di ricostruzione vera e propria sui tratti chiusi della ciclovia; sono però in corso attività di progettazione tecnica e alcuni interventi di messa in sicurezza degli argini. La pista resta chiusa in vari tratti per danni a banchine, pavimentazione, argini e guadi, con criticità maggiori tra Imola e San Prospero, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice.