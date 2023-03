Cilindri ecologici per i mozziconi di sigaretta

È partita sotto i migliori auspici l’iniziativa del Lions Club Val Santerno contro il malcostume dell’abbandono selvaggio a terra dei mozziconi di sigarette. Qualche giorno fa sono stati consegnati ai titolari dei bar del centro storico di Imola e ad alcuni esercizi della vallata dei porta mozziconi a forma di sigaretta. Il tutto sotto lo sguardo soddisfatto dell’assessore Elisa Spada, delegata all’ambiente del municipio di piazza Matteotti, che si è congratulata con il sodalizio per la lodevole iniziativa. Un percorso virtuoso che sfocerà poi nell’impegno dell’agricoltore Domenico Errani per alimentare la raccolta degli speciali rifiuti e la loro opportuna modalità di riciclo. Una mano tesa, targata Lions, che dal territorio locale si estenderà anche al panorama nazionale. Il Multidistretto Lions ha anche organizzato a Roma un incontro, a cui ha preso parte anche il ministro Gilberto Pichetto Fratin, per fare il punto sui tanti progetti a supporto dell’ambiente.

L’inquinamento causato dall’abbandono dei mozziconi di sigaretta è un problema reale. Questi residui sono infatti molto resistenti, e permangono per anni nell’ambiente. C’è però un rimedio: possono essere riciclati. Ma serve raccoglierli, e in buon numero, e portarli nei luoghi giusti. A Imola da qualche anno questo è possibile.