Cimeli sportivi all’asta I ragazzi dell’Amaranto ’adottano’ i calciatori delle squadre alluvionate

di Mattia Grandi

L’alluvione non ha fatto sconti nemmeno al mondo dello sport. Così l’Amaranto Castel Guelfo, società calcistica del paese emiliano, è pronta ad adottare una squadra alluvionata. Un bel modo per sostenere i progetti di ripartenza di qualche compagine romagnola dopo la maledetta calamità naturale delle scorse settimane.

In che modo? Con una raccolta fondi tramite un’asta benefica di cimeli sportivi che saranno battuti in piazza XX Settembre il 29 giugno dalle 20.45 in poi. Collezionisti sull’attenti perché, questa volta, le memorabilia faranno rima anche con solidarietà.

"Tutto è partito quasi per scherzo da alcuni messaggi scambiati con l’amico Antonio Montefusco (giornalista e addetto stampa del Modena Calcio di serie B, ndr) già impegnato con i nostri volontari nell’assistenza, sgombero e pulizia di casa alluvionate a Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, Conselice e Sant’Agata sul Santerno – racconta Andrea Landini, responsabile del settore giovanile dell’Amaranto –. Il nostro abitato è stato abbastanza fortunato perché colpito soltanto di striscio dalla piena dei corsi d’acqua. Attorno a noi, però, ci sono realtà calcistiche che faranno davvero fatica a pianificare la prossima stagione". Asta ma non solo. "Il gruppo dei nostri Juniores, nei giorni immediatamente successivi al disastro, ha disertato un match amichevole in quel di Bologna per portare il proprio aiuto agli amici di Barbiano – svela –. Da lì la creazione di un sodalizio di volontari, il ‘Braccia e pale guelfesi’, che ha concentrato la sua opera tra Faenza, Conselice e Sant’Agata".

Tanti i beni raccolti ma non bisogna spegnere le luci dei riflettori sull’emergenza: "Sarebbe una vera beffa se, a settembre, i ragazzini già martoriati dal disastro non potessero nemmeno tornare a giocare a pallone con i coetanei – sottolinea Landini –. I contatti di Montefusco hanno portato in dote maglie e pantaloncini ufficiali di tante formazioni del campionato cadetto: Frosinone, Ascoli, Sud Tirol, Venezia, Palermo, Reggina, Genoa, Pisa, Cosenza e Perugia. Ma anche di serie C come Feralpi Salò, Padova, Vis Pesaro e Virtus Verona". Calcio sì, ma pure altro. "Ecco le canotte da basket targate Germani Brescia e Virtus Imola – aggiunge –. Una pallina da tennis autografata da Nadal, qualche cimelio del motomondiale e un passaparola capace di raggiungere i campioni di varie discipline. L’obiettivo? Consegnare buoni spesa per l’acquisto di materiale sportivo in sostituzione di quello andato distrutto dall’invasione di acqua e fango".

Grande o piccolo gesto lo sancirà la generosità del pubblico presente all’evento. Una cosa è certa: gli aiuti prenderanno le strade che portano alle società di calcio del Faventia, Solarolo e Modigliana. Alla serata parteciperà anche Simone Alberici, presidente del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna Figc e Lnd già impegnato nella cernita di qualche cimelio di peso, ma si cerca un anchorman per sdoganare oltre i confini guelfesi la bella iniziativa benefica.