Cimiteri, arriva Solaris. Cambio di gestione, un’ora in più di apertura

Dall’inizio del nuovo anno è cambiato tutto nella gestione dei servizi cimiteriali di Dozza. Già perché l’arrivo del 2024 ha portato in dote il passaggio di consegne tra gli uffici del municipio e quelli della società in house providing Solaris di cui lo stesso ente è socio.

Diverse le novità e i progetti inseriti nell’intesa siglata, con accordo su base decennale, per migliorare l’offerta rivolta all’utenza. Il primo tassello? Un’ora in più di apertura al pubblico dei cimiteri di Dozza e Toscanella. L’ingresso ai campi santi, previsto tutti i giorni feriali e festivi, prevede un orario invernale attivo dal primo ottobre al 31 marzo con finestra dalle 7.30 alle 17.30. La versione estiva, valida dal 1° aprile al 30 settembre, dalle 7 alle 20. Nuove disposizioni anche per le attività relative ai funerali. Via libera alle operazioni attinenti, in inverno, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16 mentre il sabato dalle 8.30 alle 11.30. In estate, invece, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18 in gran parte della settimana con il sabato dalle 8.30 alle 11.30. Prevista a breve anche l’apertura di uno sportello cimiteriale gestito dal personale di Solaris a disposizione dei cittadini. Sul nuovo corso gestionale del servizio ha preso parola il sindaco Luca Albertazzi: "La scelta di esternalizzare il comparto arriva dopo una serie di calibrati ragionamenti e mirate analisi dei dati e dei costi in nostro possesso – ha spiegato -. Un procedimento che ricalca quanto fatto prima dell’assegnazione della gestione della biblioteca comunale.

L’obiettivo è sempre quello di garantire alla comunità, nel medio e lungo periodo, un deciso salto in avanti in termini qualitativi del servizio". Con diversi elementi inediti: "La completa riorganizzazione dell’operatività con digitalizzazione delle pratiche per sfruttare le moderne tecnologie disponibili in materia – continua -. In ambito manutentivo sgraviamo di un significativo monte ore la squadra esterna dei cantonieri comunali che si potrà dedicare ad altre priorità legate alla cura del patrimonio pubblico". Capitolo progetti: "Standard qualitativi sempre più alti, tempistiche celeri e la possibilità di beneficiare della struttura tecnica di Solaris per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – aggiunge Albertazzi -. Nei primi mesi dell’anno prenderà forma lo studio progettuale relativo alla realizzazione dei nuovi ossari nel cimitero di Dozza e quello per la nuova area per lo spargimento delle ceneri da realizzare in uno dei due campi santi del territorio".