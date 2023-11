Cimiteri monumentali, fondi al Piratello

Approvate le graduatorie relative al bando regionale emanato dopo l’approvazione della legge 21 per il ‘Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici’ dell’Emilia-Romagna. Sono arrivate complessivamente 22 domande, di cui sette riguardano il riconoscimento dello status di ‘Cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna’, mentre le rimanenti 15 sono state presentate per ottenere il riconoscimento e contributo.

La Regione, con un impegno finanziario complessivo di oltre 92mila euro, ha deciso di sostenere i progetti di 15 cimiteri storici monumentali. Tra questi, il progetto del cimitero del Piratello di Imola che ha ottenuto un contributo di 3.200 euro per il ‘Percorso della Memoria’. Tra gli altri riconoscimenti, figura anche il cimitero di Medicina.

"C’è soddisfazione per l’esito delle graduatorie relative al bando per il riconoscimento e il sostegno dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna – afferma Francesca Marchetti, consigliera regionale del Pd nonché presidente della commissione Cultura –. Questa iniziativa conferma l’impegno della nostra regione nel preservare e valorizzare il nostro prezioso patrimonio culturale, di fatto siamo stati la prima regione in Italia a adottare una normativa a salvaguardia di un patrimonio culturale cimiteriale che contribuisce a mantenere viva la memoria e la storia collettiva delle nostre comunità."

Il supporto finanziario fornito dalla Regione contribuirà all’implementazione di progetti finalizzati alla salvaguardia, catalogazione, conservazione, restauro e promozione dell’accessibilità pubblica dei cimiteri monumentali e storici, promuovendo così un approccio integrato alla valorizzazione di tali siti culturali.