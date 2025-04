Cimiteri, nuovo regolamento. Il consiglio comunale approva la sepoltura degli animali domestici

Tante novità sono emerse dall’ultima seduta del consiglio comunale di Casalfiumanese. La prima è l’approvazione del nuovo regolamento cimiteriale. Il documento sostituisce quello datato 2020 e le modifiche sono frutto di un aggiornamento mirato a semplificare, e migliorare, la gestione delle concessioni cimiteriali e dei relativi servizi.

Dalla decorrenza delle nuove concessioni, che partirà ora dalla data di stipula dell’atto e non da quella di tumulazione, all’introduzione di chiarimenti relativi all’iter di presentazione della dichiarazione di successione e discendenza. L’obiettivo? Garantire che la titolarità della concessione venga mantenuta quando il concessionario originario viene a mancare o quando il contratto non è chiaro. Escluso, però, il rimborso per le retrocessioni relative ai loculi mentre sono state introdotte le concessioni per gruppi familiari.

Al via anche il libero accesso degli animali d’affezione nei cimiteri ed il divieto di posizionare oggetti ingombranti nei corridoi e marciapiedi.

Prevista la possibilità di chiusura straordinaria dei campi santi in caso di emergenze così come gli interventi d’urgenza degli operatori.

Un’altra novità? La possibilità di tumulare gli animali d’affezione da formalizzare su appositi moduli e dietro il pagamento di una tariffa speciale.

Ma la seduta consiliare ha portato in dote anche il regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Lo strumento, che anticipa la volontà dell’amministrazione casalese di dare forma al nuovo organo, è pensato per dare voce ai più giovani e per promuovere la loro partecipazione attiva alla vita pubblica sul territorio. Con una doppia finalità: da un lato, quella di educare i ragazzi alla cittadinanza attiva, ai valori democratici, al rispetto delle regole e al confronto costruttivo, dall’altro offrire all’amministrazione uno spazio di ascolto privilegiato verso le idee che arrivano dai più giovani.

Il consiglio sarà composto da 17 membri, 3 rappresentanti della frazione di Sassoleone, 5 di San Martino in Pedriolo e 9 del capoluogo, che frequentano le classi quarte e quinte delle scuole primarie e le classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Un gruppo regolarmente eletto dai coetanei che si riunirà una volta al mese in via ordinaria.

Sindaco, due vice, presidente e segretario saranno individuati nel corso della prima seduta del sodalizio.

Infine, ecco il nuovo regolamento per la concessione del patrocinio comunale reso più chiaro e formale. Dalle modalità di utilizzo del logo comunale alla riduzione del tempo di presentazione delle richieste che da 30 giorni passa a 15 prima delle iniziative. Introdotto pure il patrocinio oneroso.