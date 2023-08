"Cimitero in stato di degrado" La lista civica di minoranza attacca l’amministrazione

Le condizioni del cimitero di Fontanelice continuano ad essere argomento di arringa per la lista civica ‘Per Fontanelice’ guidata da Vito Vecchio. "Da diversi anni il camposanto del paese è in condizioni critiche – scrive il gruppo di minoranza –. Gli ultimi mesi, però, risultano fatali per i vistosi e gravi problemi all’impianto di approvvigionamento idrico (da inizio maggio, ndr) e il totale stato di abbandono tra erbacce, cumuli di rifiuti e copiose infiltrazioni che fluiscono negli spazi sottostanti". Non solo. "Appaiono angoscianti, per i visitatori, diversi loculi vuoti ma lasciati aperti alla luce del sole con nidi di vespe all’interno – continua lo scritto –. Le segnalazioni ci arrivano dai cittadini che non credono ai loro occhi. Ma il sindaco Meluzzi amministra ancora Fontanelice o siamo in autogestione? Non è possibile rimanere in silenzio di fronte ad una situazione così vistosa". Quindi interrogazione a risposta scritta anche per le scarse condizioni igieniche e la presenza di bidoni pieni di rifiuti: "Lo invitiamo ad attivarsi per garantire alla comunità servizi decorosi – attaccano –. Alle continue parole dovrebbero seguire i fatti: interventi puntuali per rendere il decoro e la sicurezza i principali elementi che contraddistinguono una città".

Non tarda la risposta di Meluzzi che, come da prassi, ha 30 giorni di tempo per replicare all’atto depositato: "Il problema dell’approvvigionamento idrico non siamo stati ancora in grado di risolverlo nonostante azioni tempestive – spiega l’amministratore –. È evidentemente una criticità di natura tecnica che torneremo ad analizzare a breve. Le infiltrazioni, invece, rimarcano una piaga che accomuna molti cimiteri datati della zona. Servirebbero fondi per operare in modo significativo sulle strutture ma l’emergenza alluvione ha cambiato l’ordine delle priorità, almeno nell’immediato". Poi una frecciatina: "Dei nidi di vespe nelle tombe non sapevo nulla – conclude –. A volte, più di un comunicato stampa, basterebbe una segnalazione al municipio. Ma quella fa meno rumore".

Mattia Grandi