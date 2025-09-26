Cinema alla Rocca. Undicimila spettatori per la rassegna estiva. Ora palla all’Osservanza

Ha chiuso i battenti con oltre 11mila spettatori la rassegna estiva alla Rocca Sforzesca, confermandosi come uno degli appuntamenti più amati dell’estate imolese. Ora il testimone passa al Cinema Osservanza, che da martedì 30 settembre inaugurerà la stagione invernale con una proposta stabile di film in 4K. Per tutto l’autunno e l’inverno, infatti, ogni lunedì, martedì e mercoledì sera la sala di via Venturini diventerà punto di riferimento per gli appassionati di cinema, grazie a una programmazione firmata Start Cinema.

Un’offerta che unisce prime visioni, titoli premiati nei festival internazionali e documentari di alto profilo culturale. Un impegno che, secondo l’amministrazione, è la naturale prosecuzione del percorso intrapreso con la rassegna estiva.

"I numeri registrati durante la stagione estiva alla Rocca, frequentata anche nel periodo dei lavori di restauro da oltre 11 mila spettatori, confermano quanto il cinema sia una forma di partecipazione culturale sentita e apprezzata nella nostra città – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. La rassegna cinematografica al via al cinema Osservanza rappresenta la naturale prosecuzione di questo percorso: uno spazio che, grazie a una proposta di qualità e a una tecnologia all’avanguardia, diventa punto di riferimento per tutta la comunità. Il cinema d’inverno non è solo intrattenimento, ma anche occasione di crescita culturale e confronto, aperta a cittadini di tutte le età, con una particolare attenzione al mondo della scuola coinvolto in matinées dedicate. Una cultura viva si costruisce anche così: rendendo accessibili e diffusi linguaggi capaci di emozionare, far pensare e unire".

Proprio il coinvolgimento delle scuole rappresenta uno dei punti di forza del progetto. Il mercoledì mattina, infatti, sarà possibile organizzare proiezioni dedicate agli studenti, prenotabili via mail (info@cinemaosservanza.it) o telefono (329 0154885). Tra le pellicole in calendario figurano titoli che intrecciano arte e storia, nell’ambito del progetto ‘La grande arte al cinema’: il 5 novembre sarà la volta de La grande paura di Hitler, mentre il 3 dicembre toccherà a Caravaggio a Roma.

La programmazione serale prenderà avvio con Jane Austen ha stravolto la mia vita (30 settembre e primo ottobre), per poi proseguire con Elisa di Leonardo Di Costanzo (6-8 ottobre), presentato di recente alla Mostra del cinema di Venezia. Sempre da Venezia arriverà anche uno dei titoli più attesi, il visionario Un film fatto per bene di Franco Maresco, in cartellone dal 27 al 29 ottobre.

Tutte le informazioni e il calendario completo sono disponibili su cinemaosservanza.it e culturaimola.it.