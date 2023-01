Cinema, concerti e teatro: ecco ’Imola cultura’

Concerti, spettacoli e cinema. E ancora: mostre, teatro, laboratori per bambini e visite guidate. Da oggi sarà possibile ogni giorno avere una panoramica completa dei numerosi eventi culturali organizzati dal Comune e dai numerosi soggetti che collaborano con i Servizi culturali imolesi attraverso un nuovo strumento agile e facilmente consultabile sul web. Si tratta dell’agenda (virtuale) ‘Imola cultura’, disponibile sul sito Internet www.culturaimola.it.

"Negli anni il Comune ha visto crescere la sua offerta culturale – ricorda l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. E il merito è collettivo perché obiettivi, strumenti e azioni sono stati condivisi con associazioni ed altri enti culturali. Il Comune si è posto non solo come erogatore di servizi culturali ed organizzatore di eventi, ma anche come coordinatore e abilitatore delle energie presenti in città".

Da qui la necessità di fare un passo in avanti. "Abbiamo pensato che fosse utile uno strumento unico di comunicazione, agile e con una nuova grafica – spiega l’assessore Gambi – per avere una panoramica completa ed unica di tutti gli eventi culturali organizzati direttamente dai servizi comunali e dai numerosi soggetti che permettono di rendere la nostra città ricca di eventi, iniziative, concerti, spettacoli, mostre, per grandi e piccoli. Questa scelta promuove la partecipazione ed è ecologica perchè questo sito ci permetterà di trasferire online molta della comunicazione che oggi viene stampata. Alla domanda ‘Cosa c’è da fare oggi a Imola?’ ora è più facile e veloce dare una risposta".

L’agenda ‘Imola Cultura’ è facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo, inclusi computer, smartphone e tablet. È un software creato appositamente per la promozione delle attività culturali, che consentirà a tutti i cittadini di cercare gli eventi in programma giorno per giorno, o utilizzando vari filtri. Attraverso l’agenda sarà possibile cercare gli eventi di oggi, di domani e del week end, effettuare ricerche per data, categorie e tag speciali.

Oltre agli eventi culturali organizzati dai servizi culturali imolesi, potranno essere presenti nell’agenda ‘Imola Cultura’ anche gli eventi di enti e associazioni organizzati in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e attività culturali patrocinate eo sostenute a vario titolo dal Municipio.

L’agenda ‘Imola Cultura’ è un progetto realizzato a cura dell’area Servizi per la Cultura del Comune e coinvolge tutti i Servizi e Istituti culturali che ne fanno parte: servizio Attività culturali, servizio Biblioteche e archivi, servizio Musei e attività espositive e servizio Teatri, attività musicali e politiche giovanili.

Numerosi gli appuntamenti che si trovano già oggi nell’agenda virtuale di ‘Imola Cultura’: dagli spettacoli teatrali dello Stignani, dove da martedì 24 gennaio sarà protagonista Stefano Accorsi con ‘Azul’, a quelli dell’Osservanza, con l’atteso ‘Museo Pasolini’ di Ascanio Celestini in programma sabato 4 alle 21.

E poi ancora le tante iniziative legate al Giorno della Memoria o al Carnevale dei Fantaveicoli. Il tutto all’insegna della semplicità. Cinque aree tematiche (Cinema-Incontri-Mostre-Musica-Teatro), sei tag (bambini-carnevale-giorno della memoria-opera-prosa-under 16) e la possibilità di dividere la ricerca, oltre che per data, anche tra ‘oggi’, ‘domani’ e ‘questa settimana’.