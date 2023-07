Cinema in tour, ’Florence’ al centro civico

Dopo il successo della prima proiezione della settimana scorsa, con una settantina di persone che hanno riempito la terrazza del Centro civico di Osteria Grande, è in arrivo oggi la seconda delle cinque serate di “Cinema in tour” previste nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme, tutte a ingresso gratuito. L’appuntamento, che prenderà il via alle 21, ancora al Centro civico di viale Broccoli 41, è con “Florence”, regia di Stephen Frears, con Meryl Streep e Hugh Grant (Uk 2016, Commedia, 110 min.). La decima edizione di “Cinema in tour”, rassegna di cinema itinerante di qualità che comprende in tutto 34 proiezioni nel Circondario Imolese, fa tappa a Osteria Grande in tutto tre volte, grazie all’attiva collaborazione della Consulta di Osteria Grande, sempre al Centro civico in viale Broccoli 41. Dopo le proiezioni di “Quasi Famosi” e “Florence”, mercoledì 26 luglio appuntamento con “Dumbo” (regia di Tim Burton, Usa 2019). Dopo una pausa di circa un mese, la programmazione continuerà a Castel San Pietro il 31 agosto in piazza XX Settembre con “Yesterday” , e infine a Varignana il 4 settembre nel parco di via De Jani con “Motel Woodstock”.